L'ex edificio dell'Enav sarà la casa degli universitari: un nuovo studentato da 64 posti

Col via libera arrivato dal ministero dell'Istruzione l'Alma Mater di Bologna realizzerà un nuovo studentato a Forlì. La struttura sorgerà nel polo di Ingegneria Aeronautica, trasformando l'edificio ex Enav che e' stato acquisito dall'Alma Mater anche con questo scopo. Il finanziamento ammonta a un milione di euro per 64 posti.

"Tre anni fa - ricorda il rettore Francesco Ubertini - quando abbiamo presentato il nuovo piano edilizio dell'Universita' di Bologna, avevamo previsto mille nuovi posti in studentato, nell'ottica di un forte potenziamento delle iniziative per il diritto allo studio". Col semaforo verde del Ministero, "facciamo un nuovo importante passo avanti verso quel traguardo. È una notizia che ci fa particolarmente piacere anche, perche' si inserisce nel contesto di un Ateneo in cui immatricolazioni, studenti fuori sede e studenti internazionali sono in costante crescita".

Ubertini ha citato in particolare il lavoro di Regione Emilia-Romagna, Ergo e dei Comuni sedi di Campus, "per la preziosa sinergia con cui portiamo avanti quotidianamente importanti iniziative per i nostri studenti".