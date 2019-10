Spazio, luce, ordine: la professione dell'Architetto

L'Architetto è una figura dotata di qualità di pensiero, responsabilità e consapevolezza, spirito di osservazione e capacità di risolvere problemi anche stringenti, quali vincoli dello spazio o del budget, proponendo soluzioni funzionali ed esteticamente apprezzabili. Come ha detto il famoso architetto Le Corbusier, "L’architettura è un fatto d’arte, un fenomeno che suscita emozione, al di fuori dei problemi di costruzione, al di là di essi. La Costruzione è per tener su: l’Architettura è per commuovere."

L'Architetto è dunque il professionista che, grazie alla sua formazione tecnica, è in grado di concepire progetti urbanistici, edilizi e architettonici, di progettare restauri di monumenti, paesaggi, allestimenti, interni. Gli architetti, però, conoscendo le basi armoniche della costruzione degli spazi, vengono impiegati anche in ambiti più lontani dal campo dell'edilizia.

Il mestiere dell'architetto

L'architetto concepisce, progetta, disegna e valuta la fattibilità di un progetto, servendosi anche di software e mezzi informatici. Molto spesso l'architetto realizza dei progetti su commissione: in questo caso la sua abilità sta nel dare forma ai desideri del suo cliente, comprendendone prima di tutto le necessità, per poterlo poi tradurre in un progetto che sia realizzabile, cioè che rispetti le norme vigenti in materia di costruzioni, pianificazione, rispetto ambientale e, soprattutto, sicurezza.

Da tutti questi dettagli, armonizzati e resi "visibili" grazie a disegni sia fisici che virtuali e a rendering, si stabiliscono i costi e le tempistiche. Una volta che un progetto è stato approvato, l'architetto traduce il progetto nei documenti di costruzione, che forniscono ai costruttori le specifiche tecniche. A questo punto l'architetto segue l'avanzamento dei lavori anche in cantiere, interfacciandosi con ingegneri, capi cantiere, operai e tecnici.

Gli ambiti di lavoro dell'architetto

Ci sono diversi ambiti in cui un architetto può esprimere le sue competenze:

progettazione di nuovi edifici, di tipo industriale o civile;

ristrutturazione/riqualificazione di edifici già esistenti;

pianificazione territoriale;

restauro di edifici antichi;

interior design;

design;

grafica informatica.

Dove lavora l'architetto?

L'architetto può lavorare come libero professionista, oppure per studi di architettura, imprese edili o enti pubblici.

Può lavorare su commissione, oppure partecipare a bandi, concorsi e appalti pubblici: in questo caso l'architetto (o lo studio di architettura) deve preparare una proposta di progetto per convincere la commissione ad affidargli la costruzione.

All'interno dei cantieri edili, un architetto professionista può essere scelto per ricoprire le funzioni di capo cantiere e di direttore lavori.

Come diventare architetto a Forlì?

Per diventare architetto è necessario superare l'esame d'ingresso e iscriversi all'università: esistono in tutta Italia diversi atenei che propongono un corso di laurea a ciclo unico (5 anni) in Architettura: a Cesena c'è il corso del Campus di Bologna. Dopo essersi laurati, è fondamentale superare la prova di abilitazione, che permette l'iscrizione all'ordine professionale.

Se si adopera il titolo di architetto senza averne il titolo accademico, l'abilitazione e l'iscrizione all'albo, è bene sapere che si rischia di incorrere in sanzioni in quanto quello di architetto è un termine specifico, riservato a un professionista e tutelato dalla legge.