Campus, nuove aule studio per gli studenti. E inaugura anche un'area social-caffè

Giovedì, in occasione della Settimana per il diritto allo studio universitario in Emilia–Romagna, verranno inaugurati i nuovi spazi studio sopra la struttura attualmente adibita al servizio mensa del Campus, in Piazzale Igino Lega. Insieme alle nuove aree dedicate agli studenti, prenderà avvio anche un servizio bar che potrà rappresentare un ulteriore momento di incontro anche per tutta la crescente comunità universitaria. Interverranno la prorettrice Elena Trombini in rappresentanza del Magnifico Rettore e il presidente del Campus di Forlì Luca Mazzara. L’avvio dei nuovi servizi è frutto della collaborazione tra Er.go, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori e il Campus di Forlì.