Case di riposo a Forlì e comprensorio

Le strutture residenziali per anziani, anche dette RSA, cioè Residenze sanitarie assistenziali, sono case protette, cioè strutture socio-assistenziali per anziani non autosufficienti e solo eccezionalmente per adulti affetti da gravi patologie. Vi si accede attraverso la "Lista Unica" gestita dal Servizio Assistenza Anziani. Ecco le RSA attive a Forlì e provincia.

Sedi delle case di riposo in convenzione con il comune di Forlì

Struttura Residenziale Pubblica "Paolo e Giselda Orsi Mangelli"

Via Castel Latino, 1 - Località Vecchiazzano - Tel. 0543/86422 - Fax 0543/83070