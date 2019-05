Cambio di residenza, ecco come fare

Cittadini italiani e/o stranieri che abbiano bisogno di trasferire la residenza di un singolo o di un'intera famiglia nell'ambito del comune di Forlì possono richiedere la residenza secondo le seguenti indicazioni.

Come si richiede la residenza

Il trasferimento di residenza si richiede mediante la compilazione del modulo (disponibile negli allegati a questa pagina del Comune di Forlì), che potrà essere inoltrato al Comune di Forlì in uno di questi modi:

direttamente agli sportelli dell'Unità Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe - Piazzetta della Misura n. 5: L'ufficio è aperto in libera utenza dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13; solo previo appuntamento il giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17 e sabato mattina dalle 8,30 alle 12,30. Per prenotazioni contattare: 0543712327 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 o utilizzare il servizio del Comune per le prenotazioni online

per raccomandata indirizzata a: Comune di Forlì, Unità Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe - Piazzetta della Misura n. 5 47121 FORLI'

per fax al numero 0543712228

per via telematica all'indirizzo mail: servizi.demografici@pec.comune.forli.fc.it; oppure servizi.demografici@comune.forli.fc.it.

Il modulo di dichiarazione di residenza deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare che chiede l'iscrizione anagrafica e deve essere accompagnato da una copia fotostatica o scansionata del documento del richiedente e di tutte le persone che trasferiscono la residenza insieme al dichiarante.

Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela.

In caso di trasferimento di residenza di un minore insieme ad uno solo dei genitori, l'altro genitore dovrà essere informato del trasferimento. A tal fine si richiede di allegare al modulo di residenza anche la dichiarazione di assenso del genitore che non si trasferisce insieme al minore. (Assenso genitore che non si trasferisce - formato pdf - 96 Kb)

In caso di incompleta compilazione, mancata sottoscrizione o mancanza delle copie dei documenti di riconoscimento la dichiarazione di residenza verrà considerata irricevibile.

Richiedere la residenza in un alloggio con altri già residenti

Chi richiede l'iscrizione anagrafica in un alloggio in cui risultano già residenti altre persone, dovrà indicare nell'apposito spazio del modulo di residenza la sussistenza o meno di vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione o tutela o legami affettivi. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta nel medesimo riquadro da una delle persone maggiorenni già ivi residente. In assenza dei vincoli sopra indicati, verranno costituiti distinti stati di famiglia.

Aggiornamento libretto circolazione dei veicoli e patente di guida

A seguito del trasferimento della residenza l'ufficio anagrafe rilascia una ricevuta provvisoria da conservare con il libretto di circolazione fino all'aggiornamento definitivo. Entro 180 giorni dalla dichiarazione resa all'Ufficiale d'Anagrafe, il cittadino riceverà alla propria residenza un tagliando adesivo che sostituirà la ricevuta provvisoria e che dovrà essere apposto sulla carta di circolazione del veicolo da aggiornare.

Dal 2 febbraio 2013 la patente di guida non deve più essere aggiornata tramite l'apposizione del tagliando adesivo; l'aggiornamento della residenza viene effettuato solamente negli archivi informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a cura del Comune di Forlì.

Titolo di occupazione dell'alloggio

Il richiedente l'iscrizione anagrafica deve obbligatoriamente compilare la quarta facciata del modulo indicando il titolo di occupazione dell'alloggio. Per facilitare gli accertamenti e l'esito positivo del procedimento, si consiglia di allegare al modulo copia di tale titolo, secondo le seguenti precisazioni:

Proprietà:

Titolo di proprietà (atto notarile) in originale o copia autenticata

oppure

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (pag. 4 del modulo dichiarazione di residenza)

Locatario con contratto registrato:

Contratto di locazione in originale o copia autenticata ed estremi della registrazione

oppure

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (pag. 4 del modulo dichiarazione di residenza)

Familiare del proprietario o del locatario:

Indicazione delle generalità del familiare nel contratto di locazione

in mancanza

Dichiarazione di assenso del proprietario (pag. 5 del modulo dichiarazione di residenza)

Usufruttuario:

Titolo costitutivo dell'usufrutto (atto notarile) in originale

oppure

copia autenticata più estremi della registrazione

oppure

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (pag. 4 del modulo dichiarazione di residenza)

Comodatario con atto registrato:

Titolo costitutivo del comodato d'uso in originale o copia autenticata più estremi della registrazione

oppure

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (pag. 4 del modulo dichiarazione di residenza)

Altro titolo di occupazione dell'alloggio:

Titolo autorizzativo dell'occupazione in originale o copia autenticata

oppure

Dichiarazione di assenso del proprietario (pag. 5 del modulo dichiarazione di residenza)

Procedura di registrazione e accertamento requisitit

A seguito della dichiarazione, l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione medesima. Dal momento della registrazione si potranno dunque ottenere certificati di residenza, stato di famiglia e le altre certificazioni relative a dati già in possesso dell'Ufficio. L'Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione: a tal fine, il dichiarante può indicare nel modulo di residenza, nell'ultima pagina, alla voce recapiti, un orario preferibile di reperibilità che potrà essere preso in considerazione per agevolare il lavoro dei vigili accertatori ma che non può essere considerato vincolante ai fini dello svolgimento dell'istruttoria della pratica. La disponibilità deve essere fornita in orario variabile tra le ore 7,30 e le ore 18,30 dei giorni feriali, compreso il sabato.

Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, non vengano comunicati all'interessato eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, l'iscrizione si intenderà confermata.

Nel caso in cui invece gli accertamenti diano esito negativo, l'Ufficiale d'Anagrafe invierà all'interessato apposita motivata comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 ed entro dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione, entro dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La comunicazione di preavviso di rigetto interromperà i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra.

Dichiarazione di residenza di cittadini stranieri

In aggiunta a quanto sopra indicato, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare alla dichiarazione di residenza il titolo di soggiorno e copia del passaporto o di altro documento di riconoscimento.

I cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea devono allegare unicamente copia del passaporto o di altro documento di riconoscimento.

La mancanza di tale documentazione rende la dichiarazione di residenza irricevibile.



