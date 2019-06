Case popolari, tutte le informazioni

Il Comune formula un bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Case Popolari). Il bando viene di norma emanato ogni due anni ed è pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e dell'Azienda Casa. Le Amministrazioni Comunali possono emanare, con periodicità annuale, un bando integrativo, per consentire la presentazione di nuove domande e l'integrazione di quelle già presentate. A seguito della valutazione delle domande presentate, viene stipulata una graduatoria, in base alla quale avviene l'assegnazione degli alloggi. Tale graduatoria rimane visibile, dopo 75 giorni dalla chiusura del bando, all'Albo Pretorio per 15 giorni o presso Azienda Casa. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Assegnazione Alloggi, depositandolo all'Unità Adulti e Politiche Abitative.

Bando per assegnazione Case Popolari

Fino a venerdì 27 settembre 2019 i cittadini interessati a ottenere l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) possono presentare domanda al Comune di Forlì su apposito modulo, predisposto dal Comune. Per presentare la domanda, è necessario prenotare un appuntamento al Servizio Benessere Sociale e Partecipazione, attraverso una delle seguenti modalità:



- richiesta di appuntamento tramite email a sportellosociale@comune.forli.fc.it

- accedendo direttamente allo Sportello Sociale Via Leone Cobelli n. 31

- prenotazione telefonica al numero di telefono: 0543712888

Bando e modulistica

Il bando per l'assegnazione delle case popolari e la modulistica è scaricabile dal sito del Comune di Forlì.

A chi rivolgersi per informazioni

Sportello Sociale

Via Leone Cobelli, 31

Telefono: 0543712888

Orario lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 - 13.30

martedì 8.30 - 18.00

giovedì 14.00 - 18.00



Unità Politiche Abitative

Corso Diaz, 21

Orario: lunedì e venerdì 8,30 - 13,30

martedì 8,30 - 13,30/ 15,00 - 17.30

giovedì 15,30 - 17,30