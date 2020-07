Dove richiedere i certificati per l’edilizia privata a Forlì

Se sei interessato ad atti come transazioni immobiliari, rogiti, successioni, stime, ecc. di terreni o di edifici, è necessario conoscere la destinazione urbanistica vigente dell'area: per farlo è necessario richiedere il certificato di destinazione urbanistica (CDU); il CDU è richiesto per la maggior parte degli atti notarili.

Come richiedere il CDU per l'edilizia privata a Forlì

Per fare richiesta è necessario compilare un modulo scaricabile dal sito del comune. Esso andrà poi inoltrato via pec all'indirizzo sue@pec.comune.forli.fc.it.

A chi chiedere informazioni per il CDU a Forlì

Unità Pianificazione Urbanistica

Corso A. Diaz n. 21

Tel: 0543 712740 712738

Fax: 0543 712739

L'Unità riceve solo su appuntamento, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30