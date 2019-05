Emergenza abitativa: servizio agenzia affitti

Il servizio di Agenzia Affitti è proposto dall'U.O. Adulti e Politiche Abitative del Comune di Forlì e offre risorse abitative per i nuclei familiari e persone disagiate e in emergenza abitativa, che necessitano di un progetto da parte degli Assistenti Sociali del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione. Le relative assegnazioni sono temporanee e per un periodo strettamente necessario. Il canone, le spese per i consumi di luce, acqua e gas sono a carico dell'assegnatario.

Chi può accedere al servizio di Agenzia Affitti?

Il servizio di Agenzia Affitti è rivolto alle persone e alle famiglie residenti nel comune di Forlì, in carico al Servizio Sociale, che versano in gravissime condizioni economiche, sociali ed abitative.

Come si accede al servizio di Agenzia Affiti?

Per accedere al servizio di Agenzia Affitti occorre:

domanda in carta semplice

dichiarazione del reddito ISEE DPCM 159/2013

aver condiviso un "progetto sociale individualizzato" con l'Assistente Sociale di riferimento.

Quanto tempo ci vuole?

In circa 60 giorni ci sarà la valutazione dell’istanza da parte della preposta Commissione così come definita dalla deliberazione della Giunta Comunale; ci vorranno 30 giorni per la concessione dell'alloggio dalla disponibilità.

Dove devo rivolgermi per accedere al servizio di Agenzia Affitti?

Servizio Benessere Sociale e Partecipazione - Unità Adulti e Politiche Abitative

Corso Diaz, 21, Comune di Forlì

Telefono: 0543712777 0543712788 - Fax 0543712782

Orari: lunedì e venerdì 8.30-13.30; martedì 9.00-18.00; giovedì 15.30-17.30.

L'ufficio è accessibile ai disabili suonando il campanello esterno all'edificio; un operatore del servizio condurrà il cittadino all'apposito ascensore.

