Prezzi case a Forlì: quotazioni immobiliari, la mappa zona per zona

Se si vuole valutare un immobile da vendere, o capire se il prezzo d'acquisto per una casa o un appartamento è troppo alto – una buona idea, per strappare un miglior prezzo per il mutuo – bisogna capire se il prezzo è in linea con le tendenze del quartiere. Per questo può essere utile consultare le quotazioni immobiliari. Vediamo quali sono i dati dell'osservatorio quotazioni immobiliari per Forlì nel 2020.

Forlì centro, quotazioni immobiliari

zona V.li Salinatore - Corridoni - Matteotti - V. Veneto - vie Daverio - Bonoli - Cantoni - Matteucci - Sassi - Garibaldi - Marcolini - Alighieri - Romanello:

Abitazioni civili 2ª fascia (Ubicazione di minor pregio) 1.514 €/mq fascia media 1.703 €/mq 1ª fascia (Ubicazione di maggior pregio) 1.893 €/mq

Ville e villini 2ª fascia (Ubicazione di minor pregio) 1.682 €/mq fascia media 1.809 €/mq 1ª fascia (Ubicazione di maggior pregio) 1.935 €/mq

Abitazioni di tipo economico 2ª fascia (Ubicazione di minor pregio) 1.178 €/mq fascia media 1.367 €/mq 1ª fascia (Ubicazione di maggior pregio) 1.556 €/mq



Zona Vie Corridoni -Matteotti - Colombo - Stazione - Costa - Gramsci - Campo Di Marte - Campo Degli Svizzeri - Ca Rossa - Risorgimento - Raggi

Abitazioni civili 2ª fascia (Ubicazione di minor pregio) 1.262 €/mq fascia media 1.409 €/mq 1ª fascia (Ubicazione di maggior pregio) 1.556 €/mq

Ville e villini 2ª fascia (Ubicazione di minor pregio) 1.472 €/mq fascia media 1.619 €/mq 1ª fascia (Ubicazione di maggior pregio) 1.767 €/mq

Abitazioni di tipo economico 2ª fascia (Ubicazione di minor pregio) 1.094 €/mq fascia media 1.199 €/mq 1ª fascia (Ubicazione di maggior pregio) 1.304 €/mq



Zona Loc. Pieveacquedotto - Ospedaletto - Villanova - Cava - Quattro - Vecchiazzano - S.martino In Strada - Grisignano - Carpena - Ronco

Abitazioni civili 2ª fascia (Ubicazione di minor pregio) 1.178 €/mq fascia media 1.283 €/mq 1ª fascia (Ubicazione di maggior pregio) 1.388 €/mq

Ville e villini 2ª fascia (Ubicazione di minor pregio) 1.220 €/mq fascia media 1.346 €/mq 1ª fascia (Ubicazione di maggior pregio) 1.472 €/mq

Abitazioni di tipo economico 2ª fascia (Ubicazione di minor pregio) 1.009 €/mq fascia media 1.115 €/mq 1ª fascia (Ubicazione di maggior pregio) 1.220 €/mq



Zona Loc. Villafranca - Roncadello - Durazzanino - Carpinello - Casemurate - Villaselva - Magliano - S. Lorenzo In Noceto - Villarovere - Villagrappa