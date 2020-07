Se non si hanno parenti o persone fidate a cui lasciare i propri bambini, la vita può diventare difficile. Non solo per quando si ha voglia di uscire la sera con il proprio compagno o con gli amici, ma anche e soprattutto negli orari di lavoro, se la scuola non copre tutte le ore in cui si è lontani da casa. Ma come trovare una babysitter affidabile a Forlì? Molto spesso si procede per passaparola, ma questo può anche portare al verificarsi di brutte avventure. Per fortuna esiste un progetto del Comune di Forlì dedicato espressamente a favorire l'incontro fra famiglie e babysitter a Forlì: vediamo di cosa si tratta.

Progetto Famiglie e Baby sitter a Forlì

Il Progetto Famiglie e Baby sitter agevola l'incontro fra domanda e offerta di servizio di babysitting, per la cura e l’educazione di bambini dai primi mesi di vita in poi. Il Centro Famiglie della Romagna Forlivese ha infatti stilato un elenco di baby sitter selezionate attraverso colloqui che individuano competenze, esperienze e disponibilità, funzionali a rispondere alle diverse esigenze familiari (servizio continuativo, temporaneo, presso il proprio domicilio, con disponibilità di auto, ecc.).

Come trovare una babysitter a Forlì?

Le famiglie residenti nei comuni del comprensorio forlivese possono rivolgersi gratuitamente al Centro Famiglie della Romagna Forlivese. Basta quindi compilare una richiesta scritta, indicando le proprie esigenze: saranno gli addetti del Centro Famiglie a selezionare i nominativi delle baby sitter che più rispondono al tipo di servizio richiesto e a comunicarli, di norma entro una settimana, alla famiglia. Il rapporto di lavoro è gestito in piena autonomia fra le parti interessate.

Troppo bello per essere vero? Ricordiamo allora che il servizio di mediazione fra domanda e offerta è gratuito!

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A chi rivolgersi per avere nominativi babysitter a Forlì

Per informazioni e compilazione della richiesta di servizio babysitter, ci si può rivolgere al Centro Famiglie della Romagna Forlivese - Sportello Informafamiglie e bambini

Via Bolognesi, 23 - Forlì

Tel. 0543 712667- Fax 0543/21986

mail: centrofamiglie@comune.forli.fc.it

Orario: lun, mer e ven dalle 9.00 alle 13.00 e mar, gio dalle 15.00 alle 18.00

Materiale informativo reperibile sul sito del comune di Forlì.