Pronto soccorso pediatrico, guida alle strutture d'emergenza per bambini a Forlì

I bambini sin dalla più piccola età tendono a esplorare il mondo intorno a loro. Purtroppo questo talvolta può portare a infortuni più o meno gravi, e per evitarlo è necessario l'intervento della famiglia per rendere la casa a prova di bambino.

Tuttavia, nonostante i molti accorgimenti, i bambini sembrano avere la calamita quando si parla di contusioni, lividi, distorsioni! Il più delle volte fortunatamente basta un bacio della mamma e un cerotto, ma è fondamentale non sottovalutare invece situazioni più serie come traumi cranici, ustioni, intossicazioni, fratture: questi casi richiedono infatti le cure in Pronto Soccorso.

Se il tuo bambino ha bisogno di essere visitato con urgenza e non è possibile che questo sia fatto presso il proprio Pediatra, potete rivolgervi al Pronto Soccorso dell’Ospedale Morgagni/Pierantoni. Qui il bambino verrà preso in carico dal personale del Pronto Soccorso che, in relazione allo stato di salute del bambino e compatibilmente con le urgenze-emergenze in corso, provvederà a prestargli le cure adeguate e/o a richiedere la consulenza del pediatra o di altro specialista medico di cui avesse necessità.

Pronto soccorso per bambini a Forlì:

Unità Operativa di Emergenza-Urgenza

presso Ospedale Morgagni/Pierantoni

V. Carlo Forlanini 34 - tel. 0543/735801.