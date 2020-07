Centri estivi a Forlì: informazioni utili

Centri Estivi - Nidi d'Infanzia Comune di Forlì

Il servizio estivo comunale è riservato ai bambini iscritti ai Nidi d'Infanzia Comunali, in Convezione e in Concessione e sarà organizzato nel seguente modo: Turno di 3 settimane (non frazionabili) dal 29 giugno al 17 luglio 2020 nella fascia oraria del mattino dalle ore 8,00 alle ore 13,00 comprensivo di pasto.

Le attività estive, nel sopra citato periodo, saranno gestite dal personale educatore ed ausiliario del Comune di Forlì e dal personale impiegato dai gestori dei Nidi in Convezione ed in Concessione durante l'anno scolastico.

Il servizio estivo sarà garantito dal Comune di Forlì anche nel successivo periodo dal 20/07/2020 al 28/08/2020 per tutti i bambini in età frequentanti i Nidi d'Infanzia Comunali, in Convenzione, in Concessione e Privati e sarà gestito dalla Cooperativa Formula Servizi alle Persone. Potranno usufruire di questo servizio anche i bambini che hanno frequentato il primo periodo a seguito di relativa domanda di iscrizione.

I nidi funzionanti come centri estivi sono:

Grillo - Via Minardi (Quartiere Campo di Marte)

Cucciolo/Scoiattolo - Via Salvemini (Ca' Ossi)

La domanda si presenta di norma nel mese di aprile. Trovi qui l'nformativa e modulo di iscrizione.