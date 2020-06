Centri di accoglienza per senza fissa dimora a Forlì

Il problema “casa” nel territorio di Forlì è un problema che riguarda persone con diversi tipi di difficoltà:

c'è chi non riesce a sostenere le mensilità dell'affitto, chi è stato sfrattato o chi arriva a Forlì alla ricerca di un lavoro;

c'è chi sta affrontando gravidanze difficili, donne sole con figli in assenza di reti famigliari, minori allontanati dai propri nuclei d’origine;

c'è infine chi ha patologie o dipendenze da sostanze.

Negli anni è stata principalmente la Caritas a cercare di risovere il problema dell’abitare: non solo attraverso le forme più tradizionali di accoglienza, ma anche sperimentando progetti innovativi, sia per categorie di destinatari che per la modalità di realizzazione di tali accoglienze. Nel tempo si è andata configurando una rete sempre più articolata di servizi gratuiti per persone in difficoltà e persone senza fissa dimora, fino alla creazione da parte della Caritas di Forlì di una vera e propria guida alla prima accoglienza. Vediamo quali sono le diverse opportunità di accoglienza notturna per senzatetto e senza fissa dimora.

Dormitorio femminile - Accoglienza notturna

Il servizio prevede l’accoglienza emergenziale per donne in difficoltà, (donne e bambini che hanno perso la casa in seguito a sfratti, badanti che hanno perso il lavoro (e quindi il “tetto”), donne segnalate dai servizi sociali per abusi o violenze. Le accoglienze sono realizzate dal Centro di Ascolto diocesano presso la Casa “Buon Pastore” (con 10 posti letto).

L’accesso viene stabilito durante i colloqui di ascolto presso il Centro di Ascolto diocesano; per coloro che si presentano direttamente al dormitorio, viene comunque garantito l’accesso per la prima notte, effettuando il colloquio il mattino successivo per valutare l’opportunità o meno di proseguire con l’accoglienza.

Casa “Buon Pastore” - via Fossato Vecchio, 20 - Forlì

Tutti i giorni 18.30-8.30 (escluso il mese di agosto)

Per il rilascio della tessera, il Centro di Ascolto diocesano è aperto al pubblico il lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9 alle 12 in via Fossato Vecchio, 20 - Tel. 0543 35192 fax 0543 39379

E-mail: centrodiascolto@caritas-forli.it

Dormitorio maschile - Accoglienza notturna

Il servizio prevede l’accoglienza emergenziale per persone in difficoltà, ad opera del Centro di Ascolto diocesano “Buon Pastore” presso la parrocchia di Santa Maria del Fiore (25 posti letto).

L’accesso viene stabilito durante i colloqui di ascolto presso il CDA diocesano; per coloro che si presentano direttamente ai dormitori, viene comunque garantito l’accesso per la prima notte, effettuando il colloquio il mattino successivo per valutare l’opportunità o meno di proseguire con l’accoglienza. Presso il dormitorio maschile è presente una piccola biblioteca e saletta tv.

Parrocchia Santa Maria del Fiore - via Ravegnana, 92

tutti i giorni (escluso il mese di agosto), ingresso dalle ore 20.30 alle 22.30, uscita entro le ore 8

Per il rilascio della tessera, il Centro di Ascolto diocesano è aperto al pubblico il lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9 alle 12 in via Fossato Vecchio, 20 - Tel. p 0543 35192 fax 0543 39379

E-mail: centrodiascolto@caritas-forli.it

Capanna di Betlemme (Comunità Papa Giovanni XXIII)

Una vecchia scuola ristrutturata dal Comune di Forlì, in località Borgo Sisa per raccogliere persone senza fissa dimora e chi vive in strada in situazione di bisogno. Offre accoglienza in un ambiente di tipo famigliare, per una notte o anche per periodi più lunghi, e percorsi di reinserimento sociale. Dispone di 14 posti letto, una cucina industriale, sala da pranzo e ricreativa, lavanderia e servizio guardaroba, 5 bagni (di cui uno attrezzato per l’handicap).

Sede: via Sisa 17

Per accedere al servizio chiamare il numero: 347.2190653

Centro diurno "Buon Pastore" (Centro di Ascolto Diocesano e Comunità Papa Giovanni XXIII) - Accoglienza diurna

Il centro rappresenta un punto di riferimento per tute quelle persone a diverso titolo in situazione di disagio, sprovviste di un luogo protetto (e caldo) ove trascorrere la giornata, ma anche uno spazio aggregativo con attività di animazione. Rimane aperto da novembre ad aprile di ogni anno e comprende una sala tv, divani, giornali, giochi da tavolo, un punto ristoro con bevande calde e la presenza di volontari per l’accoglienza degli ospiti.

Sede: Casa “Buon Pastore”, via dei Mille, 28

dal lunedì alla domenica, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 (aperto da novembre ad aprile)

Casa a colori (Cooperativa Dialogos)

“Casa a Colori Forlì” offre accoglienza abitativa temporanea a costi contenuti nella città di Forlì. Dotata di 20 stanze singole e 20 stanze doppie con bagno in camera, 4 di queste ultime con bagno per disabili, 4 stanze doppie con bagni in comune, 3 cucine attrezzate a disposizione dei clienti, accesso gratuito ad internet tramite rete wi-fi (anche nelle camere), lavanderia con lavatrice a gettoni, distributori automatici di bevande e alimenti. “Casa a Colori Forlì” offre la possibilità di pernottare per periodi brevi o lunghi (permanenza giornaliera, settimanale e mensile). I servizi sono a pagamento.

Sede: via Angioletto Focaccia, 7

Tel. 0543.371097 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14)

E-mail info@casacoloriforli.it

per maggiori informazioni (servizi, tariffe e offerte): www.casacoloriforli.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Centro di ascolto interparrocchiale Ravaldino - S. Mercuriale - S. Lucia

Ospitalità temporanea per famigliari di malati oncologici non residenti e in disagio economico.

Corso Diaz, 105

tel. 0543 25170 - fax (parrocchia) 0543 30671

lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12 (ascolto) - chiusura nei mesi di luglio e agosto