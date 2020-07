Elenco delle sale per feste dei bambini a Forlì

Quando si tratta di festeggiare il compleanno dei propri figli, non tutti hanno la possibilità di ospitare tutti i compagni di scuola e gli amici dei figli a casa. Non solo potrebbero esserci problemi per quanto riguarda gli spazi – le nostre case infatti sono sempre più piccole – ma anche per via degli arredi o di soprammobili di pregio o anche a cui siamo semplicemente affezionati e che temiamo possano essere rovinati dall'innocente irruenza dei più piccoli.

Fortunatamente esiste una soluzione molto più comoda, che libera dal pensiero di dover pulire tutta la casa e che lascia solo l'incombenza di portare gli stuzzichini e la torta: le sale per feste. A fronte di prezzi tutto sommato accessibili, a Forlì abbiamo diverse opzioni, sia al chiuso che all'aperto, per andare incontro proprio a tutte le esigenze, raccolte dall'Informafamiglie del Comune di Forlì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sale al coperto per feste bambini a Forlì

Sala campo Sportivo di Vecchiazzano - per informazioni rivolgersi al Bar del campo Sportivo

- per informazioni rivolgersi al Bar del campo Sportivo Oratorio Chiesa di Vecchiazzano - rivolgersi direttamente alla Parrochiia - Tel. 0543/85466

- rivolgersi direttamente alla Parrochiia - Tel. 0543/85466 Associazione Dadaumpa - via del Cavone, 3 - Vecchiazzano - Forli - Cell. 388/7527461 - E-mail: info@ludotecadadaumpa.com

- via del Cavone, 3 - Vecchiazzano - Forli - Cell. 388/7527461 - E-mail: info@ludotecadadaumpa.com Sport Planet - possibilità di scegliere tra 2 sale di deverse dimensioni - via A. Frank, 27 - Forlì - Tel. 0543/404364

- possibilità di scegliere tra 2 sale di deverse dimensioni - via A. Frank, 27 - Forlì - Tel. 0543/404364 Mega Forlì - C.so della Repubblica, 144 - Forlì Tel. 0543/370738 - E-mail: info@megaforli.com

- C.so della Repubblica, 144 - Forlì Tel. 0543/370738 - E-mail: info@megaforli.com Bimbolandia - affitto sale più animatrice (solo per le giornate di sabato e domenica) - via Macero Sauli, 47/49 - Forlì - Tel. 0543/403988

- affitto sale più animatrice (solo per le giornate di sabato e domenica) - via Macero Sauli, 47/49 - Forlì - Tel. 0543/403988 Oratorio Chiesa Cattolica "S. Pio X" - via Ribolle, 110 - Forlì - Tel. 0543/554190 Sig.ra Marta

- via Ribolle, 110 - Forlì - Tel. 0543/554190 Sig.ra Marta Punto Donna - via Maroncelli, 39 - Forlì - Tel. 0543/36484

- via Maroncelli, 39 - Forlì - Tel. 0543/36484 Villa Gesuita - v.le dell'Appennino, 377 - Forlì - Tel. 0543/66367

- v.le dell'Appennino, 377 - Forlì - Tel. 0543/66367 Villaggio Mafalda - via Dragoni, 75 - Forlì - Tel. 0543/23905 (orario uff: dal lun. al ven. 9.00 - 13.00; lun. 17.00 - 19.00)

- via Dragoni, 75 - Forlì - Tel. 0543/23905 (orario uff: dal lun. al ven. 9.00 - 13.00; lun. 17.00 - 19.00) Tartaruga Service - affitto sala sopra ristorante l'Amorosa - via Ravegnana - Forlì - Tel. 0543/27853

- affitto sala sopra ristorante l'Amorosa - via Ravegnana - Forlì - Tel. 0543/27853 Pizzeria "Los Locos" - v.le dell'Appennino, 697 - Forlì - Tel. 0543/480735

- v.le dell'Appennino, 697 - Forlì - Tel. 0543/480735 Happyland - via Punta di Ferro (all'interno del padiglione della Fiera) - Forlì - Cell. 336/565884 E-mail: happylandforli@libero.it

- via Punta di Ferro (all'interno del padiglione della Fiera) - Forlì - Cell. 336/565884 E-mail: happylandforli@libero.it Circolo ricreativo "F. Dell'Amore" - P.le Foro Boario, 13 - Forlì - Tel. 0543/723462

- P.le Foro Boario, 13 - Forlì - Tel. 0543/723462 Circolo ARCI - Corso garibaldi, 280 - Forlì - Tel. 0543/29126

- Corso garibaldi, 280 - Forlì - Tel. 0543/29126 Oratorio Chiesa "Santa Rita" - via Seganti, 54 - Forlì - Tel. 0543/780740

- via Seganti, 54 - Forlì - Tel. 0543/780740 Parrocchia "San Giuseppe Artigiano" - via Cerchia, 101 - Forlì - Tel. 0543/67754

- via Cerchia, 101 - Forlì - Tel. 0543/67754 Polisportiva Roncadello - via Del Canale - Forlì - (sala grande interna + ampissimo giardino - possibilità di catering) - Tel. 0543/476284

- via Del Canale - Forlì - (sala grande interna + ampissimo giardino - possibilità di catering) - Tel. 0543/476284 Sala c/o Opera Don Pippo - V. Cerchia, 101 tel. 0543 61577 email: fondazione@operadonpippo.it Sito: www.operadonpippo.it Per prenotazioni rivolgersi a Katia Liverani

- V. Cerchia, 101 tel. 0543 61577 email: fondazione@operadonpippo.it Sito: www.operadonpippo.it Per prenotazioni rivolgersi a Katia Liverani Sala x feste con gonfiabili presso Circolo Bovio V. Ossi, 80 Villagrappa di Forli' Luca 366 3507511Lucaguidetti70@alice.it

V. Ossi, 80 Villagrappa di Forli' Luca 366 3507511Lucaguidetti70@alice.it Associazione CavaRei - via Bazzoli, quartiere Cava Info: Coop. Soc.le TANGRAM via Torelli, 4 Tel. 0543.31094 Coop. Soc.le Il Cammino via Dandolo, 18 Tel. 0543.476367 www.cavarei.it

Spazi all'aperto per feste bambini a Forlì

Gommolandia - c/o Parco Urbano "F. Agosto" - v.le Dell'Appennino - Forlì - Cell. 339/3175629

- c/o Parco Urbano "F. Agosto" - v.le Dell'Appennino - Forlì - Cell. 339/3175629 Parco Urbano "F. Agosto" - v.le Dell'Appennino - Forlì - (per informazioni rivolgersi al chiesco) - Cell. 331/8072404

v.le Dell'Appennino - Forlì - (per informazioni rivolgersi al chiesco) - Cell. 331/8072404 Polisportiva "O. Buscherini" - via Orceoli, 17 - Forlì - Tel. 0543/796056

- via Orceoli, 17 - Forlì - Tel. 0543/796056 Polisportiva Sammartinese - v.le Dell'Appennino, 498 - Forlì - Tel. 0543/83643 - 480687

Prezzi di affitto di sale e spazi per feste bambini a Forlì

Dal momento che le sale sono gestite dai singoli gestori privati, per evitare di comunicare prezzi errati o non aggiornati, invitiamo a contattare direttamente ai numeri di telefono indicati per conoscere prezzi, orari, opzioni e ricevere tutte le informazioni necessarie.