Consultori a Forlì, tutte le informazioni

Il Consultorio familiare e spazio donne immigrate e loro bambini di Forlì è un servizio dell'AUSL della Romagna che offre una risposta ai problemi di salute delle donne, o inerenti alla sfera psicologica, alle difficoltà relative alla sessualità e alla vita di coppia o familiare, grazie all'aiuto di professionisti quali: ginecologo, ostetrica, psicologo, assistente sociale.

Attività svolte:

assistenza ostetrica di base alla gravidanza

assistenza al puerperio e all'allattamento

informazione e colloquio contraccettivo

colloquio per problemi di sterilità e preconcezionali

consulenza ostetrica,

pap-test, HPV test

assistenza alla menopausa.

La prima visita Centro della Menopausa e la visita di controllo Centro della Menopausa sono prenotabili telefonicamente al n. 0543733101 il martedì dalle 14.30 alle 18.00.

Interventi di educazione sanitaria a gruppi

Spazio giovani

Spazio donne immigrate e loro bambini

Spazio Giovani Adulti

attività di ostetricia e ginecologia ambulatoriale

Dove si trova il consultorio familiare, orari e contatti

Il consultorio familiare è in via Colombo, 11.

Da lun a ven: 8,00-18,00; sab: 8,00-13,00

Per informazioni: 0543733100

Consultorio familiare cittadino - UCIPEM - Privato sociale

Il Consultorio familiare Cittadino è un'associazione socio assistenziale fondata da alcune persone della comunità cristiana forlivese nel 1971. Esso aderisce all'Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali UCIPEM e si avvale dell'opera prestata volontariamente da soci e operatori e dall'attività di consulenti e professionisti esterni.

Servizi offerti:

consulenza familiare e psicologica singola, di coppia e familiare;

psicoterapia individuale e familiare;

training autogeno e tecniche di rilassamento;

gruppi di auto-aiuto ( self-help) per adulti e adolescenti;

Mediazione Familiare

consulenze legali di diritto di famiglia;

formazione;

servizio di consulenza e sostegno intorno alla nascita e i primi anni di vita del bambino

appoggio alle famiglie e ai ragazzi adolescenti.

Dove si trova il consultorio familiare cittadino, orari e contatti

Il Consultorio Familiare Cittadino si trova in Corso Diaz, 49.

Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00.

In altri orari e in altre giornate è attiva la segreteria telefonica, dove lasciare nome, cognome e numero di telefono per essere richiamati.

Telefono/ fax: 054325083

e-mail: consultorio.ucipem@gmail.com

La responsabile del Consultorio Familiare Cittadino è la Signora Maria Angela Cimatti Ghini.