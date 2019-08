Parcheggi gratuiti per future mamme e neogenitori: ecco tutte le informazioni per ottenere il pass

FMI (Forlì Mobilità Integrata) offre alle donne in gravidanza e ai genitori con figli da 0 a 12 mesi un permesso speciale per parcheggiare gratuitamente in quasi tutti i parcheggia dell'area urbana. Si tratta di uno strumento che favorisce la mobilità in una fase delicata della vita di una donna e/o di una famiglia, permettendo di sostare con maggiore facilità dove necessario, vicino ai luoghi di cura, di lavoro, e di poter fruire anche dei servizi in centro città.

Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti per ottenerlo, come funziona e come richiederlo.

Che cos’è il Forlì Pass Gravidanza&Neogenitorialità

Il Forlì Pass Gravidanza&Neogenitorialità è un permesso speciale per parcheggiare gratuitamente nell'area urbana. Nello specifico, esso consente la sosta gratuita nelle aree regolamentate a pagamento e deroga l’esposizione del disco orario ove previsto, compreso l’esenzione al rispetto delle due ore con D.O. di sosta massima nei viali commerciali.

Sono escluse le piazze del centro storico, nelle quali non è valida nessuna tipologia di permesso.

Il Forlì Pass Gravidanza&Neogenitorialità non consente:

l’accesso e la sosta nelle aree pedonali;

l’accesso in occasione di altre forme di blocchi (es: blocco del traffico),

altre forme di agevolazione per la circolazione;

la sosta nelle piazze (P.za del Carmine, P.za XX Settembre, P.za Cavour), nelle quali non è valido nessun altro tipo di permesso.

Requisiti per il Forlì Pass Gravidanza&Neogenitorialità

Possono richiedere il Forlì Pass Gravidanza&Neogenitorialità:

donne in gravidanza (dal 7° mese), tenuto conto delle difficoltà motorie che possono incontrare specialmente nell’ultimo periodo di gestazione;

(dal 7° mese), tenuto conto delle difficoltà motorie che possono incontrare specialmente nell’ultimo periodo di gestazione; genitori con figli 0/12 mesi , residenti nel Comune di Forlì e in possesso di patente di cat. B (o superiore) in corso di validità, con disponibilità di autoveicolo proprio o concesso in uso;

, residenti nel Comune di Forlì e in possesso di patente di cat. B (o superiore) in corso di validità, con disponibilità di autoveicolo proprio o concesso in uso; genitori adottivi e famiglie affidatarie con un bambino/a in affido/adozione di età da 0 a 12 mesi.

Come funziona il Forlì Pass Gravidanza&Neogenitorialità

Al momento in cui la richiesta è accolta, viene consegnato un unico pass con indicate al massimo 2 targhe, che dovranno essere di proprietà della richiedente o di un componente del nucleo famigliare. Questo pass va esposto nella parte anteriore del veicolo in modo chiaro e ben visibile; la mancata esposizione comporterà l’applicazione della sanzione vigente da Codice della Strada. Può essere utilizzato solo ed esclusivamente dalla donna in gravidanza (sia che viaggi sull’auto come conducente che come passeggera) e successivamente dai genitori/famiglia affidataria cui è stato rilasciato il pass per il primo anno di vita, quando trasportano il bambino/a. Eventuali abusi comporteranno la revoca del contrassegno e le sanzioni previste dalledisposizioni in materia.

Il contrassegno di sosta può avere una durata complessiva massima di 15 mesi (3 di fine gravidanza, attestata da certificato rilasciato dal medico ginecologo al 7° mese di gravidanza) e 12 mesi di età del bambino. Occorre un’unica richiesta (sarà valida in gravidanza e/o nel primo anno di vita del bambino/a ). La data di scadenza sarà riportata nei documenti consegnati con il PASS e potrà essere controllato con gli strumenti in uso agli ausiliari del traffico e agli Agenti di PM ed è valido solo nel territorio del Comune di Forlì;

La sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti comporterà la disattivazione del PASS direttamente dall’ufficio di FMI, e non potrà essere più utilizzato (così come alla scadenza naturale dello stesso)

Come richiedere il Forlì Pass Gravidanza&Neogenitorialità:

Per richiedere il pass, è necessario rivolgersi allo Sportello di FMI srl di Via Lombardini n. 2, a Forlì.

Il Pass viene rilasciato mediante pagamento del costo pratica di € 5,00 e il rilascio avverrà con la presentazione, da parte dell’interessata o da persona da lei delegata (munita di delega e documento di riconoscimento) dei seguenti documenti:

Modulo (scaricabile dal sito di F.M.I. e dal sito della Regione Emilia-Romagna in cui si dichiara: di essere residenti nel Comune di Forlì, periodo di gravidanza per cui si chiede il pass e data presunta del parto certificata dal medico specialista in ginecologia, indicazione n° patenti di guida e data di scadenza dei genitori (o famiglia affidataria), due numeri di targa relativi ad auto di proprietà o nella disponibilità degli interessati;

(scaricabile dal sito di F.M.I. e dal sito della Regione Emilia-Romagna in cui si dichiara: di essere residenti nel Comune di Forlì, periodo di gravidanza per cui si chiede il pass e data presunta del parto certificata dal medico specialista in ginecologia, indicazione n° patenti di guida e data di scadenza dei genitori (o famiglia affidataria), due numeri di targa relativi ad auto di proprietà o nella disponibilità degli interessati; Certificato medico in originale rilasciato dal ginecologo che attesta lo stato di gravidanza e la data presunta del parto;

se la domanda per il pass del periodo della gravidanza è presentata da persona delegata, occorre la delega firmata;

copia carta di circolazione del veicolo (max 2 auto);

dichiarazione d’uso se l’auto non è intestata ad un componente del nucleo familiare.

Come riottenere il pass in caso di perdita o furto

In caso di perdita o furto del Forlì Pass, occorre presentare la denuncia alla Polizia Municipale o la dichiarazione di smarrimento o furto direttamente allo sportello, al fine di richiedere duplicato dello stesso contrassegno agli uffici di FMI (a cura degli interessati) al costo di € 5,00 per riemissione.

Per informazioni:

Per informazioni è necessario rivolgersi a

Sportello di FMI srl, Via Lombardini, 2

Telefono: 0543712580