Tutte le biblioteche di Forlì

Ecco l'elenco di tutte le biblioteche presenti sul territorio di Forlì, con informazioni e orari.

Biblioteca Comunale Aurelio Saffi

Sede: Corso della Repubblica, 78, 47121 Forlì

Tel. 0543.712610 - Fax 0543.32225 - Email: biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,00, sabato dalle 8,30 alle 13,00.



Unità Fondi antichi, manoscritti e Fondo Piancastelli è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00, martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30, sabato mattina dalle 8.30 alle 13.00. La sezione Piancastelli e il Fondo Antico si possono consultare solo la mattina, e per la consultazione in sede è gradita la prenotazione.

Tel. 0543 712623

Fax. 0543 32225

Mail: saffi.antichi@comune.forli.fc.it

L'Emeroteca (Via San Pellegrino Laziosi, 1) al momento è chiusa fino a data da destinarsi: si possono consultare i quotidiani nella sala prestito situata al primo piano della biblioteca, con accesso da Corso della Repubblica 78, durante gli orari di apertura della biblioteca.

Tel. 0543 712604

Biblioteca Moderna e Multimediale

Sede: C.so della Repubblica, 78 (primo piano) - Forlì

Tel. 0543 712610

Fax 0543 32225

Mail: saffi.ill@comune.forli.fc.it

Apertura ordinaria: dal lunedì al venerdì 8.30-19.00; sabato 8.30-13.00

Sezione Ragazzi

Sede: C.so della Repubblica, 78 (piano terra) - Forlì

Tel. 0543 712615

Fax. 0543 32225

mail: saffi.ragazzi@comune.forli.fc.it

Apertura ordinaria: dal lunedì al venerdì 14.30-19.00

Visite guidate per scuole su appuntamento il martedì e giovedì mattina.

Biblioteca Centralizzata Roberto Ruffilli

La Biblioteca Centralizzata Roberto Ruffilli è la biblioteca universitaria di Forlì e mette a disposizione di studenti, ricercatori, docenti e cittadini un notevole patrimonio culturale e storico attraverso un'ampia offerta di risorse e servizi qualificati.

Orario di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 21.50, venerdì dalle 9,00 alle 19,00, sabato dalle 9,00 alle 14,00. Il servizio di prestito termina 30 minuti prima dell'orario di chiusura.

Biblioteca per ragazzi Magica

La Biblioteca decentrata per ragazzi Magica di Forlì si compone di tre sale, per un complesso di oltre 100 metri quadrati, riservate rispettivamente alla sala lettura per ragazzi, alle attività di laboratorio e all’isola della lettura per i bambini di età compresa tra 0 e 5 anni. Oltre a 4.180 testi del fondo librario, la biblioteca mette a disposizione del pubblico un centinaio di opere multimediali (tra audiocassette in lingue straniere, VHS e CD-Rom) e una postazione internet per le ricerche sul web. La biblioteca partecipa alle iniziative comuni a tutto il circuito e al progetto di “Biblioteca Itinerante”. Dal 17 giugno, per tutti i venerdì di giugno e luglio, la biblioteca si trasferisce all'aperto al Parco Caduti per la Libertà di Carpena, via Brando Brandi.

Sede: viale dell'Appennino, 496/b c/o Scuola Materna di San Martino in Strada 47121 Forlì

Tel. 0543 481408

Mail: diforl13@bibliotecamagica.191.it

Orario di apertura: martedì, giovedì e sabato dalle ore 15.30 alle 18.30. Chiusura ad agosto

Biblioteca Natura Rerum

Fondata nel 1996 come struttura di riferimento del centro giovanile "Scienza ed ecologia", la biblioteca rispecchia nella ripartizione degli spazi la duplice natura di biblioteca per ragazzi e di centro per la divulgazione scientifica. Le due sale principali, al termine del corridoio di ingresso, sono infatti riservate rispettivamente alla produzione editoriale per ragazzi (a destra) e ai diversi temi della scienza e dell'ecologia (a sinistra) per un totale di oltre 3.700 testi. Sempre nella sala di sinistra è poi possibile consultare il "Fondo Romagnolo", attivato sulla scorta dell'attività di promozione della conoscenza del dialetto, svolta in collaborazione con diverse attività associative del territorio. Sulla sinistra si apre, infine, una terza sala riservata ai laboratori ed all' "Isola della lettura" per i bambini della fascia 0 - 5 anni. Tra gli strumenti a disposizione del pubblico anche una postazione internet.

Sede: piazzale Foro Boario, 9, 47122 Forlì (piano terra)

Tel. 0543 725674

Mail: biblioteca.rerumnatura@comune.forli.fc.it

Orario di apertura: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30. Chiusura mese di agosto

Biblioteca per ragazzi "Antonio Alberti"

La Biblioteca Alberti si inserisce nel circuito delle biblioteche decentrate del Comune di Forlì, punto di riferimento per la vita e la crescita culturale dei quartieri, e aderisce alla Rete Bibliotecaria della Romagna e San Marino. Oltre alla sala principale sono presenti due stanze distinte: una dedicata alla fascia di età 0-5 anni, con tappetoni e cuscini per favorire momenti di lettura individuale e di gruppo; una dedicata allo studio e alla lettura da parte di ragazzi, giovani e adulti.

Sede: Via Alferello n. 7 – Forlì, quartiere Cava. L’ingresso è possibile solo dal lato campo sportivo, accessibile da Via Samoggia n. 9

Tel. 0543 404137

Mail: biblioteca.alberti@comune.forli.fc.it

Orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15.30-18.30

Biblioteca per ragazzi Paul Harris

Fondata nel 1968, è l'unica Biblioteca di Forlì a essere ospitata in un edificio costruito appositamente a tale scopo. Posta nella parte meridionale del Parco della Resistenza, la biblioteca è composta da un'unica stanza di forma elicoidale lungo le cui pareti corrono le scaffalature, inoltre non presenta barriere architettoniche. L'intera collezione della biblioteca, che conta più di 5.300 libri, è disposta sugli scaffali aperti. Di particolare rilievo il fondo pop-up, quello dei classici per ragazzi e quello dei libri in lingua per bambini. Sono presenti le collane che conoscono a tutt'oggi maggior fortuna, materiali multimediali (VHS e CD-Rom) e una crescente collezione di libri di narrativa per adulti.

Sede: viale Spazzoli, 13/A, Parco della Resistenza, 47121 Forlì

Tel. 0543 26039

Mail: biblioteca.p.harris@comune.forli.fc.it

Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle 14,00 alle 17,00. Chiusura il mese di agosto.

Biblioteca Pedagogica "Duilio Santarini"

La Biblioteca “Santarini” è un servizio del Coordinamento pedagogico 0/6 del Comune di Forlì pensato come strumento di diffusione e condivisione sul territorio di una cultura dell’infanzia, nell’ottica della costruzione e del mantenimento di un sistema formativo integrato. Raccoglie materiali che riguardano in prevalenza le tematiche educative legate alla fascia 0/6 anni, ma la biblioteca è specializzata anche sui temi della disabilità e dell’integrazione. Sono disponibili libri, riviste, documentazioni di esperienze educative e di corsi di formazione, atti di convegni e seminari, tesi di laurea, bibliografie tematiche. L'utente è seguito da un operatore documentalista specializzato che lo guida nel percorso di ricerca e di approfondimento.

Sede: Via Paolucci Ginnasi, 15

Tel. 0543 62124

Fax. 0543 409182

Mail: biblioteca.santarini@comune.forli.fc.it

Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00

Archivio di Stato di Forlì-Cesena

L’Archivio di Stato di Forlì-Cesena è un ufficio periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nato come Sezione nel 1941, l’Archivio di Stato di Forlì è istituito a seguito del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. La Sezione di Archivio di Stato di Cesena è creata successivamente con D.M. 2 marzo 1970. L’Archivio di Stato di Forlì-Cesena provvede alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione di un ricco patrimonio documentario, che costituisce la memoria storica del territorio provinciale, favorendone la fruizione da parte degli studiosi e dei cittadini.

Sede: via dei Gerolimini, 6, Forlì

Tel. 0543 31217

Mail: as-fc@beniculturali.it; mbac-as-fc@mailcert.beniculturali.it; as-fc.salastudio@beniculturali.it

Orario di apertura: lunedì e mercoledì dalle ore 8,15 alle ore 17,15, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,45. Chiuso sabato e domenica

Camera di Commercio della Romagna - Biblioteca di Statistica - sede di Forlì

Tra i servizi offerti dalla Camera di Commercio rientrano anche quelli della Biblioteca di indirizzo economico statistico, che si avvia a diventare sempre più soggetto attivo di divulgazione dell'informazione. Dotata di un ricco patrimonio di volumi e periodici, la Biblioteca costituisce un centro che focalizza l'interesse di quanti, dovendo affrontare lo studio della realtà locale, trovano materiale ordinato in modo sistematico ed aggiornato costantemente. Frequentato da studenti, operatori economici, docenti, ricercatori universitari, funzionari di enti ed istituzioni, la Biblioteca presenta al suo interno una sezione dedicata interamente alla statistica, senza dubbio uno dei pochi centri specializzati in materia a livello provinciale dove sia possibile reperire informazioni, anche mediante collegamento Internet e consultazione assistita.

Sede: Corso Repubblica, 5, 47121 Forlì

Tel. 0543/713265

Mail: informazioneeconomica@romagna.camcom.it

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30

Fanzinoteca

Dal 2010 la Fanzinoteca d'Italia 0.2 è un Centro di Documentazione Specializzato sull'editoria fanzinara italiana e le fanzine italiane, con servizio di consultazione e prestito del materiale in dotazione, oltre per ricerche, studi e Tesi di Laurea, con il materiale in dotazione al Bastian Contrario - Archivio Nazionale Fanzine Italiane. La Fanzinoteca consiste in una raccolta unica di oltre 6.000 prodotti auto-editi dal 1960 ai giorni nostri, documenti fanzinari di interesse internazionale. La Fanzinoteca d'Italia 0.2 funziona come una Biblioteca Pubblica, è suddivisa in 2 sezioni, e gli utenti possono consultare, leggere sul posto e prendere in prestito con la presenza del fanzinotecario (il bibliotecario della "Biblioteca delle Fanzine"), disponibile per rispondere a richieste e dare informazioni. Sono presenti per l'utenza 6 postazioni per la consultazione dei documenti + 4 postazioni esterne + 1 postazione multimediale.

Sede: via E. Curiel, 51, Forlì

Tel. 339 3085390 (G. Umiliacchi, esperto fanzinotecario)

Mail: fanzinoteca@fanzineitaliane.it

Orario di apertura: martedì e venerdì dalle 14,00 alle 18,00

Centro per la pace Annalena Tonelli

La biblioteca comprende circa 5000 documenti, prevalentemente monografie, libri di saggistica e narrativa, ma anche audiovisivi, mostre, atlanti, dizionari, opuscoli, cartelle di convegni, dossier, tesi di laurea e tanto altro su: pace e nonviolenza; immigrazione, razzismo, educazione interculturale; cooperazione, sviluppo e ambiente; letterature straniera e narrativa per bambini e ragazzi; economia, politica e società; sezione su Africa, Europa e Americhe; Possibilità di consultare riviste (Internazionale, Azione Nonviolenta, Altreconomia etc.)

Sede: via F. Andrelini, 59, 47121 Forlì

Tel. 0543.20218

Email: forli.centropace@gmail.com

Orario di apertura: Lunedì 14-18; martedì 9-13 e 14-18; mercoledì 14-18; giovedì 15-18; venerdì 9-13.

Fondazione Alfred Lewin - Biblioteca Gino Bianco

La Alfred Lewin è una piccola fondazione la cui attività principale è la Biblioteca Gino Bianco, con la sua ormai rinomata emeroteca digitale, realizzata anche grazie alla collaborazione e al contributo della regione Emilia-Romagna. Si occupa di saggistica specialistica sui temi: cultura politica, storia del socialismo, memoria del '900 e della shoà.

Sede: via Duca Valentino 11, 47121 Forlì

Tel. 0543 36698

Fax 0543.30421

Mail: info@bibliotecaginobianco.it

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì: 10:30-12:30 e 15:30-19:30; sabato su appuntamento. Chiusura estiva dall'1/08 al 21/08.

Biblioteca scolastica dell'Istituto statale d'arte

Dalla sua origine (anno 1959) l'Istituto Statale d'Arte di Forlì ha costituito e progressivamente ampliato la biblioteca scolastica nel campo specialistico delle Arti visive e plastiche, della Storia dell'Arte e delle Arti applicate (Arte dei metalli e Oreficeria; Arte delle lacche, Doratura e Restauro, Tecniche Murali; Arte del Tessuto), della Pittura, Architettura e Arredo, della scienza, della critica e delle tecnologie connesse. Ad essa attingono dalle origini docenti e allievi interni e dall'anno scolastico 1991-92 l'utenza extra-scolastica.

Sede: via Salinatore, 17, 47121 Forlì

Tel. 0543.26264

Fax 0543.26345

Mail: fosd020007@istruzione.it

Orario di apertura: Tutti i giorni feriali dalle 8,00 alle 13,00; per il prestito librario ad esterni, si prega di telefonare per appuntamento.

Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Forlì-Cesena

La biblioteca di storia contemporanea consta di circa 20.000 volumi, tra i quali il fondo storico pervenuto dalla biblioteca regionale dell’Associazione Mazziniana Italiana, composto da più di 4.000 documenti fra monografie, periodici e miscellanee. Sono attivi abbonamenti a numerose riviste specializzate, per lo più consultabili a scaffale aperto in sala di lettura, e sono disponibili più di quattrocento tesi di laurea. La biblioteca, oltre ad aggiornare costantemente le proprie raccolte, interamente catalogate nella rete del Servizio Bibliotecario Nazionale, svolge regolarmente il servizio di prestito.

Sede: via Albicini, 25 - Casa Saffi, 47121 Forlì

Tel. 0543.28999

Mail: istorecofo@gmail.com

Orario di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 17,00, venerdì dalle 9,00 alle 13,00

Biblioteca scolastica ITC Carlo Matteucci

Sede: via Turati, 9, 47121 Forlì

Tel. 0543.67067

Fax 0543.400389

Mail: itcfo@tin.it

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00

Biblioteca scolastica Marzia degli Ordelaffi, Liceo Classico Morgagni

La Biblioteca è il centro della ricerca didattica ed educativa della scuola ed è ubicata in quattro locali al piano terra dell'istituto: sala di lettura, depositi librari, sala catalogazione. Raccoglie il patrimonio librario dei due istituti di antica tradizione e rilievo nella storia dell'istruzione e della cultura forlivese: il Liceo ginnasio "G.B.Morgagni", nato nel 1777, e l'Istituto Magistrale "Marzia degli Ordelaffi", nato nel 1848. Nell'anno scolastico 1997/1998, dalla fusione delle due scuole, è nato il Liceo Classico Statale "G.B. Morgagni". La Biblioteca ha un patrimonio di circa ventimila volumi, che rispecchiano prevalentemente, ma non esclusivamente, la vocazione umanistica della scuola. Attualmente sono stati catalogati oltre 14mila volumi di opere di consultazione generale, di narrativa italiana e straniera, di classici greci e latini, di storia, di filosofia, di pedagogia e didattica, di psicologia.

Sede: viale Roma, 3, 47122 Forlì

Tel. 0543.404140

Fax 0543.60453

mail: biblioteca@morgagni.cloud

Orario di apertura: La biblioteca è aperta nel periodo in cui si svolgono le lezioni. L’orario di apertura viene stabilito all’inizio di ogni anno scolastico, sulla base delle risorse disponibili; è quindi opportuno telefonare prima di presentarsi.