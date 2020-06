Comunità di recupero a Forlì: indirizzi e numeri utili

Di fronte al problema della tossicodipendenza, negli anni si è rivelato necessario e importante l'impatto della presenza di comunità nel territorio. Per una persona fragile come chi è dipendente da alcol o sostanze, avere una rete di sostegno è una parte molto importante del processo di ritorno alla vita normale.

Le comunità sono state concepite proprio per offrire alle persone in difficoltà un'occasione per entrare all'interno di una rete di sostegno, in sicurezza, in modo da potersi reintegrare più facilmente nella società. Ma la comunità è anche il luogo sicuro in cui l'individuo svolge il suo percorso riabilitativo.

Se credi di avere bisogno di aiuto con l'abuso di alcol, sostanze oppure con comportamenti compulsivi (gioco d'azzardo patologico, dipendenza da videogiochi, shopping compulsivo...), o vuoi aiutare qualcuno che presenta queste difficoltà, ecco contatti e indirizzi.

Servizio dipendenze patologiche Ausl a Forlì

Il servizio dipendenze patologiche si occupa di garantire la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei disturbi da uso o abuso di sostanze psicotrope (legali o illegali) o di comportamenti compulsivi (gioco d'azzardo patologico, dipendenza da videogiochi, shopping compulsivo...). Obiettivo principale è tutelare la salute dei soggetti interessati e la salute della collettività. Gli interventi terapeutici sono garantiti da équipe multiprofessionali composte da medici, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali e infermieri professionali. Tutti gli operatori sono tenuti alla riservatezza, in conformità alla legge sulla privacy. L'accesso è diretto e gratutito.

Indirizzo: via Orto del Fuoco, 10, Forlì, 1° piano

Orari di apertura al pubblico: lun-ven 8.30-13.30, sab 9.00-12.00

Per informazioni: lun-ven 8.30-13.30.

Telefono: 0543733475 | 0543733491

E-mail: sert.fo@auslromagna.it

Comunità di recupero a Forlì

Questi sono i contatti di alcune delle comunità di recupero presenti a Forlì e dintorni.

Comunità San Maurizio

Indirizzo: via XXV Aprile 19, Borghi (FC)

Tel. 0541 947471 | 0541 947666

Comunità Papa Giovanni XXIII di Fornò

Indirizzo: via del Santuario 22, Fornò (FC)

Tel. 0543 728149

Comunità Papa Giovanni XXIII di Bagnolo

Indirizzo: via Fornace 2, Borghi (FC)

Tel. 0541 947509

E-mail: ct.santandrea@apg23.org

Comunità San Patrignano

Per richieste di aiuto, di accoglienza in comunità o per problemi di tossicodipendenza: accoglienza@sanpatrignano.org (italiani) o help@sanpatrignano.org (stranieri).

Indirizzo: Via San Patrignano 53, Coriano (RN)

Tel. +39 0541 362111 – Fax +39 0541 756108

E-mail: info@sanpatrignano.org

Comunità Villaggio del Fanciullo

Indirizzo: via 56 Martiri, 79, Ravenna

Tel. 0544 603511

E-mail: segreteria@villaggiofanciullo.org