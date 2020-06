Dove fare volontariato: l'elenco delle associazioni a Forlì

Si parla molto di volontariato e volontari, ma talvolta è difficile capire cosa significhi realmente essere un volontario. Per questo prendiamo a prestito le parole dell'articolo 1 della Carta dei Valori del Volontario:

Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l’umanità intera. Egli opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni.

Cosa chiedersi prima di iniziare a fare volontariato

Rendersi disponibili a un'attività di volontariato non è solo un gesto di solidarietà e generosità, ma anche una presa di responsabilità: dando la propria disponibilità a compiere determinate attività come volontario, infatti, è possibile contribuire, per esempio, alla crescita di una comunità, al suo miglioramento, o al miglioramento delle condizioni di vita di una fetta più o meno ampia di individui che versano in uno stato di disagio temporaneo o permanente.

Prima di proporsi per un'attività di volontariato è quindi importante domandarsi alcuni cruciali quesiti:

Ho abbastanza tempo libero a disposizione nel corso della settimana o del mese?

a disposizione nel corso della settimana o del mese? Sono disposto a investire il mio tempo libero per gli altri? Per quante ore a settimana?

Sono pronto a prendermi la responsabilità di recarmi a fare volontariato anche nei giorni in cui non avrei voglia, se ho dato precedentemente la mia disponibilità?

Sono pronto, se necessario, ad affrontare dei periodi di formazione al fine di poter praticare volontariato?

Se la risposta a queste domande è sì, allora potresti essere pronto a entrare nel mondo del volontariato. Un mondo che opera a 360 gradi, in tutti i settori – o quasi – della vita.

In che ambito fare volontariato a Forlì?

Ecco alcuni degli ambiti in cui è possibile fare volontariato a Forlì:

Religione ed Esercizio di culto;

Protezione civile e Emergenza;

Sport, Ricreazione e Tempo libero;

Salute;

Filantropia e Promozione del volontariato;

Tutela dei diritti e Promozione della cittadinanza;

Ambiente e Animali;

Ricerca, Istruzione e Formazione;

Arte e Cultura;

Assistenza sociale e Socio-sanitaria;

Cooperazione internazionale e Economia solidale.

Chi sono i beneficiari dell'attività di volontariato?

Alcuni dei beneficiari delle associazioni di volontariato posso essere:

Anziani;

Bambini e adolescenti;

Gruppi di appassionati;

Persone con disabilità;

Vittime di violenza e discriziminazione;

Animali;

Persone affette da malattia;

Migranti, minoranze e rifugiati;

Esclusione sociale, povertà;

Persone con dipendenze;

Cittadini, collettività;

Famiglie, adulti.

Dove trovare associazioni di volontariato a Forlì?

Se vuoi trovare un elenco sempre aggiornato delle associazioni di volontariato presenti sul territorio di Forlì, puoi consultarlo sul sito dell'Assiprov di Forlì-Cesena.

Qui di seguito elenchiamo alcune delle più importanti realtà con cui fare volontariato a Forlì: