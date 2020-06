Informagiovani: sedi, contatti e orari di apertura a Forlì

L'Informagiovani di Forlì è un servizio che vuole garantire ai giovani l'accesso alle informazioni per ampliare le possibilità di scelta e promuovere la partecipazione, l'autonomia e le capacità di essere protagonisti attivi della società.

Dove si trova l'informagiovani di Forlì

Si trova in Piazzetta della Misura, 5

Telefono: 0543712445 - Fax 0543712755

e-mail: informagiovani.comune.forli.fc.it

L'informagiovani ha anche un sito internet sempre aggiornato.

Orari dell'informagiovani di Forlì

Orario invernale (dal 01/10 al 31/05):

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato 8.30-13.00 e 15.00-18.30. Mercoledì 8.30-13.00.

Orario estivo (dal 01/06 al 30/09):

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato 8.30-13.00 e 16.00-19.00. Mercoledì 8.30-13.00.

Nel mese di Luglio aperto mercoledì 20.30-23.30 in occasione dei Mercoledì del Cuore.

Nei mesi di Luglio e Agosto chiuso sabato pomeriggio.

Le informazioni reperibili presso l'Informagiovani

La documentazione dell'Informagiovani è organizzata in macro aree:

Studiare

Vita da studente

Lavoro e Impresa

Vita Quotidiana

Ambiente e volontariato

Tempo libero

Viaggiare

Studiare e lavorare all'estero

Europa

Cosa si trova in ogni settore:

Studiare: Orientamento; obbligo formativo; scuole superiori; scuole serali; formazione; rete politecnica; università; pane e internet

Vita da studente: Diritto allo studio; risparmiare; 18App; Alloggi per studenti; assistenza sanitaria; enti e servizi per studenti; mensa universitaria

Lavoro e impresa: Entrare nel mondo del lavoro; Giovani Più; concorsi pubblici; tirocinio; lavoro stagionale/temporaneo; servizi per la ricerca di lavoro; curriculum; lavorare nelle scuole; tutela del lavoratore; lavoratori non comunitari; avviare un'impresa

Vita quotidiana: Famiglia; casa; salute e benessere; risparmio; documenti e certificati; YoungER Card;

Ambiente e volontariato: Servizio Civile Universale; Servizio Civile Regionale; Volontariato con la YoungER Card; osservatorio sulla legalità; ambiente a Forlì; educazione ambientale; volontariato in Europa; Campi di lavoro e volontariato; associazionismo e volontariato

Tempo libero: Musei e gallerie; teatro; cinema; librerie; biblioteche; sport; eventi; musica; centri di aggregazione giovanile

Viaggiare: biblioteca viaggi; documenti utili; tutela del turista; dove alloggiare; visitare Forlì; visitare l'Emilia-Romagna; ministero degli Affari Esteri

Studiare e lavorare all'estero: Studiare all'estero; lavorare all'estero; imparare le lingue

Europa: News dallo Sportello europeo; studio in Europa e all'estero; volontariato in Europa e all'estero; Formazione in Europa; Lavoro e impresa in Europa; Istituzioni; altri servizi dedicati all'Europa a Forlì

Servizi erogati dall'informagiovani

Per ogni settore informativo sono predisposti ulteriori servizi, in sede e/o online:

bacheca per le offerte di lavoro nel settore privato

bacheca con le offerte di lavoro last minute

produzione di materiale pronto uso

espositori per i bandi di concorso pubblico

espositori a colonna per le offerte formative

consultazione online della Gazzetta Ufficiale dei Concorsi e del Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna

bacheca della cultura

biblioteca specializzata in viaggi e vacanze

tesseramento Ostelli AIG

mensile "Forlì&Oltre"

fotocopie di materiale in uso al servizio (costo di 0,15 Euro a foglio).

Ogni giovedì pomeriggio si può prendere un appuntamento per ricevere informazioni e consigli in merito alla compilazione o all'aggiornamento del proprio CV

Ritiro della YoungER Card

Ogni martedì pomeriggio su appuntamento è aperto lo Sportello Europeo

Workshop, incontri, campagne informative a livello comunale, regionale e nazionale

postazioni internet

Bookcrossing "Libri in comune"

Newsletter con cadenza quindicinale

L’Informagiovani organizza incontri informativi per e con le Scuole e/o gli Enti di formazione professionale, dedicati ai temi del lavoro (ricerca attiva, curriculum vitae europeo), del servizio civile nazionale ed estero, organizza campagne di promozione e informazione, pubblicazioni tematiche.

Informagiovani e Coronavirus

Dal 22 maggio 2020 gli sportelli URP - Informagiovani - IAT sono aperti al pubblico con i seguenti orari:

lunedì-venerdì 8.30-13.00; giovedì pomeriggio 14.30-17.00; sabato 8.30-12.30.

Orari di risposta telefonica: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato 8.30-13.00 e 15.00-18.30; mercoledì 8.30-13.00.

Gli accessi sono contingentati per evitare assembramenti. Si ricorda inoltre l'obbligo di indossare la mascherina e di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.