I musei di Forlì con sconti studenti

Uno fra gli incentivi alla cultura per minori di 18 anni e studenti universitari riguarda la presenza di importanti sconti per l'ingresso ai musei. Forlì vanta una rosa di interessanti musei, per i quali naturalmente, dove non fosse già previsto l'ingresso gratuito – e la buona notizia è che si tratta della maggior parte! – sono previste importanti scontistiche.

Vediamo insieme quali sono i musei che fanno sconti agli studenti delle superiori e dell'università.

Sconti per studenti ai Musei San Domenico

Intero: € 5,00

Ridotto: € 3,00 (per i giovani dai 19 ai 29 anni possessori di YoungER Card, docenti con Carta DOC Regione Emilia Romagna, forze dell'ordine con tesserino, gruppi maggiori o uguali a 10 unità paganti - tesserati ad associazioni/organismi di promozione sociale a scopo culturale e di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale - soci di associazioni a scopo culturale convenzionate con il Comune di Forlì - possessori di ArtCard)

​Gratuito: minori fino a 18 anni; visitatori disabili con un accompagnatore; invalidi; tesserati ICOM, guide turistiche con tesserino; giornalisti con tesserino; interpreti nell'esercizio delle proprie funzioni; possessori di Romagna Visit Card; altre categorie eventualmente incluse nella normativa vigente in materia.

Il biglietto consente l'ingresso alla Pinacoteca civica dei Musei San Domenico e alle Collezioni del Novecento di Palazzo Romagnoli (validità 72 ore).

Sconti per studenti a Palazzo Romagnoli

Intero: € 5,00

Ridotto: € 3,00 (giovani dai 19 ai 29 anni possessori di YoungER Card, docenti con Carta DOC Regione Emilia Romagna, forze dell'ordine con tesserino, gruppi maggiori o uguali a 10 unità paganti - tesserati ad associazioni/organismi di promozione sociale a scopo culturale e di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale - soci di associazioni a scopo culturale convenzionate con il Comune di Forlì - possessori di ArtCard)

Gratuito: minori fino a 18 anni; visitatori disabili con un accompagnatore; invalidi; tesserati ICOM, guide turistiche con tesserino; giornalisti con tesserino; interpreti nell'esercizio delle proprie funzioni; possessori di Romagna Visit Card; altre categorie eventualmente incluse nella normativa vigente in materia

Il biglietto consente l'ingresso alla Pinacoteca civica dei Musei San Domenico e alle Collezioni del Novecento di Palazzo Romagnoli (Validità 72 ore).

Biglietto integrato: intero € 15,00; ridotto € 13,00.

Il biglietto integrato consente la visita alle Collezioni Civiche di Palazzo Romagnoli, Musei San Domenico e alla mostra "Ulisse. L'arte e il mito".

Musei con ingresso gratuito a Forlì