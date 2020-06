SUAP, Sportello unico per le attività produttive: cos'è e come funziona

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei comuni della Romagna forlivese è un servizio online che raccoglie tutti i procedimenti amministrativi relativi alle imprese.

Che siano imprese agricole, artigianali, commerciali, alberghiere e turistiche oppure servizi di telecomunicazioni e prestazioni offerte da intermediari finanziari e banche, tutti gli adempimenti normativi per questo genere di attività possono essere assolti attraverso questo Sportello Unico.

Cosa si può fare con il Suap?

Quando si desidera avviare un’attività economica, modificarne una esistente o chiederne la cessazione, ci si deve rivolgere al Suap.

Una volta entrato nella pagina, il cittadino potrà ottenere tutte le informazioni indispensabili in base alla pratica da iniziare, la documentazione necessaria e successivamente consultare lo stato di avanzamento della domanda inoltrata. Tutte le richieste e le pratiche vengono gestite interamente online, con un grande risparmio di tempo per l'utente e anche per l'amministrazione, che riesce a migliorare la sua efficienza.

Come interagire con lo Sportello Unico per le attività produttive a Forlì?

Per inoltrare le richieste al Suap a Forlì è necessario accedere alla piattaforma telematica SuapER Accessounitario: su questa piattaforma, attraverso un sistema di compilazione guidata, l’utente può inviare on-line le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, ed i relativi allegati, predisposti in formato elettronico. La maggior parte dei procedimenti relativi all’avvio ed all’esercizio di attività produttive è configurata sulla piattaforma Accessounitario. I procedimenti su Accessounitario sono in continuo aggiornamento; per conoscere l'elenco si rimanda direttamente alla piattaforma.

Solo per l’invio telematico di istanze, segnalazioni o comunicazioni e non disponibili su Accessounitario, gli utenti possono scaricare la modulistica messa a disposizione nella sezione Pec to pec, inviando poi il materiale tramite la propria posta elettronica certificata all’indirizzo pec dedicato: suap@pec.romagnaforlivese.it.

Il front office del SUAP fornisce informazioni telefoniche sulla trasmissione e ricezione delle pratiche e, al momento, sui procedimenti complessi del Comune di Forlì (AUA, domande uniche, domande uniche in variante...). Per informazioni relative ai contenuti delle singole istanze, occorre invece contattare i back office delle strutture decentrate o gli altri uffici comunali.