Che cos’è la visura camerale, a cosa serve e come richiederla a Forlì

La visura camerale è un documento ufficiale rilasciato dalla Camera di Commercio con il quale il richiedente può venire a conoscenza dei dati legali, amministrativi ed economici delle aziende italiane iscritte nel Registro delle imprese (tenuto dalle Camera di Commercio, dell’Industria, Artigianato ed agricoltura).

Con la visura camerale si possono conoscere, ad esempio, la natura giuridica, la sede legale, il numero di partita Iva, il numero di dipendenti, e molte altre informazioni. La visura camerale serve a valutare la solidità e l’affidabilità di una azienda o società. Infatti conoscere la composizione societaria, i nomi degli amministratori, il capitale sociale e via dicendo, aiuta a ponderare eventuali scelte di collaborazione, di acquisti o investimenti, riducendo così i rischi.

La visura camerale può essere di due tipologie differenti:

ordinaria: contiene le principali informazioni su un’azienda, quali i dati anagrafici, partita IVA, la data di costituzione, natura giuridica, codice REA, e-mail certificata, stato dell’attività, capitale sociale, numero di dipendenti, partecipazioni in altre società, amministratori, soci e loro cariche;

contiene le principali informazioni su un’azienda, quali i dati anagrafici, partita IVA, la data di costituzione, natura giuridica, codice REA, e-mail certificata, stato dell’attività, capitale sociale, numero di dipendenti, partecipazioni in altre società, amministratori, soci e loro cariche; storica: contiene, oltre alle informazioni della Visura ordinaria, la storia delle modifiche subite dalla società fino al momento in cui è stata richiesta la visura. Riporta dunque tutte le iscrizioni e i depositi degli atti nel Registro Imprese avvenuti dal momento della costituzione societaria.

Cosa contiene la visura camerale di un'azienda?

La visura camerale contiene delle informazioni necessarie ad identificare un’azienda o una società, a localizzarla e a distinguerla dalle altre. Nello specifico, ogni visura contiene:

tutti dati anagrafici dei soci;

l’indirizzo della sede legale;

la data di costituzione dell’azienda;

il codice REA (cioè il numero di repertorio economico amministrativo);

lo stato dell’attività;

l’indirizzo di posta certificata;

il codice fiscale;

il numero di dipendenti nell’anno in corso;

le informazioni relative al capitale sociale;

le partecipazioni alla società;

le certificazioni di qualità;

il numero di partita IVA.

Chi può richiedere la visura camerale di un'azienda?

La visura camerale è un documento disponibile solo per le categorie appartenenti all’agricoltura, all’artigianato e all’industria, ma non per i professionisti. Per richiedere una visura camerale è necessario essere a conoscenza o della denominazione e del codice fiscale dell’impresa (nel caso delle imprese individuali) oppure della partita IVA, per le società di capitali.

Dove richiedere la visura camerale di un'azienda?

Per ottenere la visura camerale di un'azienda occorre formulare una richiesta formale alla Camera di commercio, soggetta ad un costo che varia in base alla difficoltà della ricerca. La visura camerale può essere richiesta negli uffici provinciali della Camera di commercio o tramite un professionista esperto.

Nel primo caso, chi vuole ottenere la visura camerale deve rivolgersi presso la camera di commercio in cui l’azienda è iscritta. Per effettuare la richiesta è fondamentale avere la certezza dei dati forniti. Le informazioni che servono sono:

la sede dell’azienda oggetto di ricerca (ovvero l’indirizzo, il comune e la provincia);

la denominazione, la partita IVA e il codice fiscale dell’impresa.

Quanto costa ottenere la visura camerale di un'azienda?

La visura camerale rilasciata dalla Camera di commercio è soggetta a dei costi di segreteria (circa 20 euro), che sono variabili in base al tipo di visura richiesta (se ordinaria o storica) e anche in base alla natura giuridica dell’azienda richiedente. Il prezzo può salire anche se per lo stesso soggetto richiedente vengono effettuate più ricerche. In generale, meno sono i dati che si forniscono all’ufficio CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) più il prezzo sarà elevato, poiché occorreranno maggiori ricerche.

Il richiedente può anche scegliere di avvalersi di un professionista esperto; in questo modo sarà possibile abbattere i costi della richiesta alla Camera di commercio, ma, naturalmente, si tratta di un servizio a pagamento e quindi dovrà essere pagato il soggetto a cui si affida l’incarico.

Visura camerale online

La visura camerale online è gratuita. Oggi esistono molti siti online che offrono il servizio di visure camerali, eccone alcuni:

Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Sportello visure e certificati, copie atti e bilanci

C.so della Repubblica, 5

Orari: lun-gio 09.00-12.30

Tel. 0541 363711