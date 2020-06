Come richiedere la 104 a Forlì

La Legge 104/92, intitolata “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” è il riferimento normativo per individuare i soggetti che possono beneficiare di agevolazioni a seguito della loro condizione di disabilità o per prestare assistenza a membri della famiglia che si trovino in stato di bisogno.

Generalmente, le agevolazioni sul lavoro concesse dalla legge 104 sono:

permessi retribuiti;

congedo straordinario;

altri vantaggi legati alla sede di lavoro e al lavoro notturno.

Questi benefici non sono tuttavia automatici: è il lavoratore a dover fare richiesta. Vediamo dunque a chi spetta la 104 e come fare richiesta.

Chi è incluso nella legge 104?

I beneficiari della Legge 104 possono essere:

i portatori di handicap con contratto di lavoro dipendente, inclusi quelli in modalità part-time;

i genitori biologici, adottivi o affidatari di figli disabili, anche non conviventi;

coniugi lavoratori dipendenti di soggetti affetti da disabilità grave;

lavoratori dipendenti che sono parenti di individui disabili (entro il secondo grado di parentela).

Prima di fare qualunque richiesta, tuttavia, deve essere accertato lo stato di "handicap" o disabilità. Si tratta di una condizione diversa rispetto all’invalidità: per determinare la percentuale di invalidità si considera la riduzione della capacità lavorativa, mentre per il riconoscimento dello stato di handicap viene considerata la situazione di svantaggio sociale o di emarginazione.

Domanda di riconoscimento dell’handicap grave a Forlì

Per ottenere il riconoscimento dell'handicap si deve intraprendere un iter amministrativo in due passaggi:

Recarsi dal medico curante con la documentazione medica attestante la patologia. Il medico compila online sul sito INPS la certificazione medica richiesta, corredata da una breve descrizione della diagnosi e dello stato di salute. In particolare, il medico dovrà indicare, se c'è impossibilità a camminare o muoversi senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o se c'è impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua; eventuali patologie oncologiche in atto o eventuali patologie gravi per usufruire della convocazione a visita presso la Commissione Ausl entro 15 giorni. Questa certificazione inviata telematicamente dal medico va esibita nel momento della visita e scade dopo 90 giorni. Entro tale lasso temporale quindi l’interessato dovrà procedere con compilazione e l’invio all’INPS della domanda di riconoscimento dell’handicap; tale procedura può essere svolta in autonomia oppure tramite patronato. Dopodiché sarà necessario l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL. Le date saranno disponibili nel portale INPS e si ha la possibilità di scelta per il giorno della visita. Indicativamente, per l’effettuazione di visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Le agevolazioni previste dalla legge 104

Fra le agevolazioni più importanti previste dalla 104 ci sono i permessi retribuiti per l’assistenza, concessi ai parenti di persone con disabilità accertata oppure ai disabili stessi. La legge prevede:

Permessi orari retribuiti giornalieri di 1 o 2 ore, a seconda del contratto di lavoro;

3 giorni di permesso mensili, anche frazionabile in ore;

Prolungamento del congedo parentale con diritto al 30% della retribuzione, per un massimo di 3 anni, da godere entro il compimento del 12esimo anno del bambino.

Come accedere ai benefici della legge 104 a Forlì

La presentazione delle domande dei permessi retribuiti deve essere effettuata in modalità telematica attraverso uno dei seguenti tre canali: