Sindacato CGIL a Forlì: sedi, orari e informazioni

La Camera del lavoro di Forlì nacque il 29 dicembre 1901, aggregando lavoratori a prescindere dalla loro categoria. La prima sede venne aperta in un locale messo a disposizione dal Comune di Forlì, che aveva effettuato anche una donazione di 1.500 Lire, nella via che oggi è dedicata a via Anita Garibaldi. Nell’atto costitutivo si legge:

“[…] la Camera del Lavoro non rappresenta esclusivamente gli interessi delle classi operaie, ma con questi e sopra di questi gli interessi dell’intero paese […]”

Nel 1911, a fronte di una fortissima divergenza, si creò una spaccatura fra la componente socialista e quella repubblicana che portò alla scissione. La Camera del lavoro (di matrice socialista) si trasferì quindi in via Aurelio Saffi, oggi Corso Diaz. Durante il fascismo le Camere del lavoro vennero chiuse e l’attività sindacale si svolse in clandestinità.

Nel Dopoguerra, in seguito alle tensioni cresciute all’interno del movimento sindacale a partire dal 1947, si staccarono dalla Camera del lavoro unitaria la componente cattolica e quella repubblicana, che dopo prime esperienze con differenti denominazioni daranno vita a Cisl e Uil.

Il 21 ottobre 1956, dopo circa una decina di anni a palazzo Albertini in piazza Saffi e lo sfratto eseguito dal governo Scelba, viene inaugurata la nuova sede della CGIL di via P. Maroncelli 34, in un nuovo edificio costruito con il volontariato e le sottoscrizioni popolari, comprendente il Teatro Romagna che diverrà per decenni un punto di riferimento della vita politica, sociale e culturale della Città. La CGIL di Forlì è rimasta in Via Piero Maroncelli, 34 fino al 9 Agosto 2007, quando si è trasferita nell’attuale sede di Via Pelacano, 7.

Le federazioni di categoria della CGIL sono:

FIOM: Metalmeccanici

FILCAMS: Commercio, turismo, servizi

FILLEA: Edilizia, legno e affini

FILT: Trasporti

FISAC: Credito e assicurazioni

FLAI: Agroindustria

FILCTEM: Chimici, energia, tessile

FLC: Lavoratori della conoscenza

FP: Pubblico impiego

SLC: Comunicazioni, grafici

NIDIL: Lavoratori interinali

SPI: Pensionati

