Come fare un curriculum vitae a Forlì

"L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro", dichiara il primo articolo della nostra Costituzione. Purtroppo però oggi il lavoro è una risorsa scarsa, pertanto è necessario impegnarci al massimo e dare anche una mano alla fortuna, presentandoci al meglio. Quando siamo alla ricerca di una nuova o della prima esperienza di lavoro, è molto importante saper giocare bene le proprie carte, sfruttando al massimo la prima impressione. Dal momento che ormai i primi contatti con chi si occupa di selezione del personale sono via mail, avere un curriculum vitae efficace potrebbe fare la differenza fra un colloquio o il silenzio tombale che troppo spesso segue al "le faremo sapere".

Vediamo come fare a scrivere un curriculum che racconti tutto il necessario di noi, incuriosendo il nostro interlocutore quel tanto che basta per ottenere un colloquio.

Il formato Europass per il curriculum

Innanzitutto, è di fondamentale importanza l'ordine e la chiarezza: se ci si presenta con un curriculum disordinato, in cui le informazioni sono confuse e incomplete e l'aspetto grafico è trascurato, nessuno vorrà perdere tempo a leggerlo. Fortunatamente in rete esistono molti modelli in rete, scaricabili gratuitamente ma anche acquistabili, se si ritiene che l'investimento valga la pena; basterà digitare la parola chiave " format curriculum" su Google, e il motore di ricerca ve ne proporrà in quantità.

Un consiglio universale è quello di compilare un curriculum nel formato Europass, perché talvolta non vengono accettati cv in formati alternativi. Questo però non significa che non ci si possa proporre tentando di distinguersi: considerate che è importante anche capire per quale lavoro vi state candidando: per settori diversi, infatti, è opportuno formulare cv diversi, mettendo in risalto alcune esperienze o competenze rispetto ad altre.

Vediamo ora come compilare un cv completo.

Come fare un cv completo in 5 mosse

Inserite i dati personali e di contatto: nome, cognome, data di nascita, residenza e contatti (mail e telefono, preferibilmente cellulare), link al profilo LinkedIn se lo avete ed eventualmente ad altri account social (specialmente se vi state candidando per professioni legate al mondo digitale), blog o sito personale. Queste informazioni devono essere ben visibili a colpo d'occhio.

Inserite anche una vostra foto in formato tessera: chiedete a un amico di farvi una bella fotografia mentre indossate un abbigliamento adeguato al lavoro per cui volete proporvi. Potete anche non mettere la foto: è meglio omettere la foto invece che inserirne una che non è un granché; ma è bene ricordare anche che i cv con le fotografie vengono preferiti a quelli senza. Scrivete le vostre esperienze per punti chiave: È bene iniziare sempre il CV parrtendo dall'esperienza più recente e aggiungendo via via le precedenti. Inoltre bisogna aggiornare di volta in volta il curriculum, aggiungendo i corsi di formazione svolti, anche se brevi: servirà a mostrare che ci si aggiorna e che si ha interesse per il proprio lavoro. ​Esperienze di studio: bisogna includere titolo di studio e scuola, con eventuali esperienze formative all'estero ed eventualmente il voto di diploma o di laurea. Percorso lavorativo: oltre al job title e al ruolo svolto, è fondamentale scrivere il nome dell’azienda o delle aziende in cui si è lavorato e le date di inizio e fine di ogni collaborazione, sottolineando le mansioni principali e le responsabilità avute, gli obiettivi che si sono raggiunti e le competenze maturate durante l’esperienza professionale. Competenze professionali e personali: Importante è poi descrivere se stessi, indicando con poche ed efficaci parole quali sono le proprie eccellenze e dove invece si può migliorare, quali sono le proprie attese. Esperienze non lavorative, hobby e interessi. Aggiungete al cv anche le vostre passioni o i vostri interessi: questo darà l'impressione al selezionatore di conoscervi già un po' di più, e magari potresete trovare anche le simpatie. In generale è sempre bene farsi vedere come una persona che ha altri hobby o attività di interesse extralavorativo. Motivate i periodi di non lavoro: Spiegate sempre nel cv come mai al momento non state lavorando o la causa di passati periodi di inattività. Se state ancora lavorando da un'altra parte, invece, aspettate il colloquio per spiegare come mai volete lasciare il vostro lavoro attuale. Data, firma e autorizzazione al trattamento dei dati personali: aggiornate la data in calce al curriculum tutte le volte che inviate il curriculum: nessuno vuole ricevere un documento datato a mesi prima. Fondamentale anche la firma autografa e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Una buona dicitura, da inserire alla fine del cv, è questa: "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale."

Scrivere il curriculum: errori da evitare

Ecco alcuni errori da evitare assolutamente quando si scrive il curriculum:

essere poco precisi e confusionari;

usare foto non professionali;

scrivere troppo (1 pagina dovrebbe essere sufficiente, al massimo 2);

scrivere cose false;

usare lo stesso curriculum per offerte diverse;

tralasciare le cose importanti (anche gli hobby);

fare errori di ortografia;

usare caratteri strani o troppo corsivo e grassetto;

scrivere frasi lunghe;

non iniziare le frasi con termini di azione;

usare abbreviazioni o sigle;

ricorrere a una terminologia professionale o tecnica se non è rilevante per la posizione ricercata.

