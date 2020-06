Sindacato Uil a Forlì: sedi, orari e informazioni

La UIL (Unione Italiana del Lavoro) è nata il 5 Marzo 1950 per volontà di un gruppo di uomini portatori di comuni idealità, capaci d’individuare obiettivi conseguibili dotandosi di una moderna organizzazione democratica, indipendente, autonoma e socialista nei fini. Questi uomini hanno trasfuso nell’organizzazione i principi perseguiti da Filippo Turati, il capo riconosciuto dei riformisti, in congiunzione con l’idealità di un altro grande padre della patria, Giuseppe Mazzini, il cui pensiero è sempre stato di straordinaria attualità, mentre Bruno Buozzi ne è stato l’esempio da seguire in ambito sindacale.

Fin dalla sua nascita la UIL diede vita ad una organizzazione laica e indipendente che rifiutava le egemonie partitiche nel sindacato, così come di essere solo uno strumento “che esaurisce le sue funzioni nelle rivendicazioni salariali e nella regolamentazione dei diritti e doveri dei lavoratori in fabbrica o nella azienda”, bensì con l’autonomia di divenire una Confederazione capace di affrontare “tutti i problemi che investono direttamente o indirettamente gli interessi della classe lavoratrice” in modo da non lasciare “ alla sola iniziativa parlamentare e dei partiti politici di occuparsi dei suoi problemi, ma di affrontarli sostenuti dal sindacato con l’eventuale appoggio dei partiti senza però vincolare la sua azione a questo o quel partito”.

Negli anni la UIL non solo è rimasta legata alle proprie origini, interpretando l’attualità, ma ha saputo anche adeguare la sua azione ai cambiamenti, spesso riuscendo ad anticiparli. Dalla storia ed ancor più dalla cronaca degli ultimi congressi, si evince come la UIL, ponendo al centro della sua azione il lavoro come valore assoluto e vera ricchezza per il Paese, ritenga il riformismo quale unica via per lo sviluppo e la piena valorizzazione di tutta la società.

Federazioni di categoria della UIL

UILTEC: Unione Italiana Lavoratori Tessile Energia Chimica

forli@uiltec.it

uilcemforli@uilforli.it

FENEAL: Federazione Nazionale Edili Affini Legno

feneal@uilforli.com

UILCA: Unione Italiana Lavoratori Credito Esattorie e Assicurazioni

fabrizio.michelacci@uilcais.it

UIL SCUOLA: Unione Italiana Lavoratori Scuola

casadei.uiltucsfo@gmail.com

UILM: Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici

valegara72@gmail.com

UILA: Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari

forli@uila.it

UIMEC: Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori Diretti

uimecforli@uilforli.it

UIL POSTE: Unione Italiana Lavoratori Poste e Telegrafi

uilpost_fo@virgilio.it

UIL FPL: Unione Italiana Lavoratori Federazione Poteri Locali

massimo.monti@uilforli.com

mic.bertaccini@gmail.com

UILPA: Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

magmo5@alice.it

UIL PENSIONATI: Unione Italiana Lavoratori Pensionati

forli@uilpensionati.it

UIL COM: Unione Italiana Lavoratori Telecomunicazioni

dallabella.er@uilcom.it

UIL TEMP: Categoria Nazionale UIL dei Lavoratori Temporanei Autonomi Atipici e Partite IVA

mic.bertaccini@gmail.com

UILTUCS: Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi

pantera.uiltucsfo@gmail.com

UILTRASPORTI: Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti

casadei.uiltucsfo@gmail.com

Le sedi UIL a Forlì e provincia

Attenzione: a causa dell'emergenza coronavirus potrebbero esserci modifiche negli orari o restrizioni: consigliamo di telefonare prima di recarsi di persona.

Sede UIL Forlì

Via Paolo Bonoli 17

Tel. 0543 710011

Fax 0543 27035

Orario: Lun-mer-gio 08:30-12:00 / 15:00-18:00

Mar-ven-sab 08:30-12:00

Sede UIL Forlimpopoli

Via Aurelio Saffi 5

Tel. 0543 742455

Fax 0543 471378

Orario: Lun-ven 08:30-12:30 / 15:00-18:30

Sab 08:30-12:00

Sede UIL Meldola

Via Carlo Goldoni 7/A

Tel. 0543 492389

Fax 0543 409049

Orario: Lun-mer-gio 08:30-12:00 / 15:00-18:00

Mar-ven-sab 08:30-12:00

Sede UIL Santa Sofia

Viale Roma 10/A

Tel. 0543 970512

Fax 0543 558580

Orario: Lun-mar-gio 08:30-12:00 / 15:00-18:00

Ven-sab 08:30-12:00

Mercoledì chiuso

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sede UIL Modigliana

Via Don Giovanni Verità 23

Tel. 0546 941054

Fax 0546 941054

Orario: Lunedì e mercoledì chiuso

Mar-gio 08:30-12:30 / 15:00-19:00

Ven 08:30-12:30