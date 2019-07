Asili nido a Forlì: tutte le strutture

I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico che concorrono con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini da 3 a 36 mesi. Sono aperti da settembre a giugno; nel mese di luglio il servizio funziona solo in alcuni plessi per accogliere i bambini i cui genitori lavorano entrambi. L'orario di entrata è dalle 7.30 alle 8.45, con orario di uscita che varia dalle 12.00 alle 12.30, dalle 14.45 alle 15.15 e dalle 17.30 alle 18.30 per i nidi a tempo lungo.Il tempo lungo è riservato esclusivamente ai bambini i cui genitori sono entrambi impegnati in attività lavorative pomeridiane che abbiano presentato una richiesta autorizzata. A seconda della tipologia di servizio utilizzata, è prevista una differenziazione delle rette.

I Nidi d'infanzia comunali a gestione diretta (con personale comunale)

Coccinella (10-36 mesi) Via Europa 164, Q.re Ospedaletto - Tel. 0543/799923, Orario 7.30/18.30. Per l'A.S. 2019/2020 la sede sarà c/o il Nido Piccolo Giallo in via Lami, 74

Per informazioni: Unità Rapporti con le Famiglie e Tariffe - Comune di Forlì

tel. 0543/712425 - 712340 - 712116 - 712325

mail: info.scuolainfanzia@comune.forli.fc.it

I Nidi d'infanzia comunali in concessione a terzi (con personale dipendente delle Cooperative)

Mappamondo (9-36 mesi) Via Piave, 21 - Tel. 0543.34951, Orario 7.30/18.30

(3-36 mesi) Via Macero Sauli - Tel. 0543/725541, sezioni 3. Orario 7.30/15.15 Tick Tack Kids (9-36 mesi) Via Galeppini, 20 - Orario: 7.30/16.00 Possibilità di prolungamento oltre le ore 16.00 in collaborazione con associazione genitori Caracol. Dall'A.S: 2019/2020 la sede sarà via Galleppini, 20.

Informazioni per Mappamondo, Il Pulcino di Alice, Clorofilla, Pimpa-Kamillo Kromo: Cooperativa Formula Servizi alle Persone

tel. 0543/20854

mail: chiarabucci@formulaserviziallepersone.it

Informazioni per Tick Tack Kids: Coop. Paolo Babini

tel. 329/9051582 - 0543/23905

mail: servizi.infanzia@paolobabini.it

Nidi privati convenzionati con il Comune di Forlì

I Nidi privati convenzionati con il Comune di Forlì non presentano differenze rispetto ai Nidi d'Infanzia Comunali, se non che sono gestiti da Cooperative sociali o da privati. Le famiglie possono accedere a tali posti presentando domanda direttamente al soggetto gestore.

La Nave 10-36 mesi), Via G. Lazzarini 24 - Tel. 335/1691720; 0543/32576, Orario: 7.30/16.00

mail: segreteria@scuolelanave.it.

Un Mondo Fantastico (10-36 mesi), Viale Risorgimento 291 - Tel. 366/3793933, Orario: 7.30/16.00

mail: asilomondofantastico@libero.it

Nido di Sofia (3-36 mesi), Via Dragoni 75/m - Tel. Coop. Paolo Babini 329/9051582. Orario: 7.30/16.00, possibilità di prolungamento oltre le ore 16.00 in collaborazione con associazione genitori Caracol.

mail: servizi.infanzia@paolobabini.it

Gli Gnomi (12-36 mesi), Via G. Regnoli 73/A - Tel. Nanni Simona 339/8381599, - Orario: 7.30 - 16.00

mail: info@gli-gnomi.com

Campanellino (9-36 mesi) Via Carpegna, 20 - Tel. 340/5462963, mail: campanellino@formulaserviziallepersone.it

Spazi Bambino

Gli spazi bambino accolgono bambini fra i 12 e 36 mesi per un max di 5 ore giornaliere e non dispongono del servizio mensa.

Bimbolandia 2 (12-36 mesi) Via Macero Sauli, 47/49 - Tel. 0543 403988, mail: s.camporesi@gmail.com

Sezioni Primavera

Le Sezioni Primavera sono sezioni di Nido aggregate a Scuole dell'Infanzia convenzionate con il Comune, per bambini da 24 a 36 mesi.

S. Maria Lauretana (24-36 mesi) Via Medaglie d'Oro, 86 - Tel. 0543 61191

(24-36 mesi) Via Monnet, 5 - Tel. 0543/702417 S. Maria del Fiore (24-36 mesi) Via Ravegnana, 96 - mail: s.mariadelfiore@libero.it Tel. Istituto del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante 0543724122

Educatori domiciliari

Si tratta di un servizio educativo ubicato presso l'abitazione dell'educatore: il servizio prevede la somministrazione del pasto e dispone di locali specifici per il sonno.

Il Giardino di Sophie (12-36 mesi) Via XIII Novembre, 62 (Villafranca) - Tel. 339/8449306 - 0543/764298

Servizi ricreativi

I servizi ricreativi offrono occasioni estemporanee di gioco e socializzazione per un massimo di 2 giorni settimanali e un massimo di 2 ore a bambino; non possono somministrare il pasto né sono previsti spazi di riposo.

(12-36 mesi) Via Cervese, 138 - Tel. 345/8509144 Bimbi Felici Via Magellano, 11 - Orario pomeridiano - Tel. Ass. Sport. Dilettantistica Progetto Ben Essere 335/6158600

Nidi d'infanzia privati

Il Giardino delle Fate (3-36 mesi) Via Benedetta Bianchi Porro, 12 (Quartiere Bussecchio) - Tel. Il Cerchio delle Fate 327/2217152;

(12-24 mesi) Via Veclezio 13/D - Tel. Parrocchia di Vecchiazzano 0543/86780 Bimbolandia (12-36 mesi) - Via A. Frank, 31 - Tel. 329/6428724

Servizio innovativo per la prima infanzia

Il servizio innovativo per la prima infanzia si contraddistingue per la varietà dell'offerta: flessibilità oraria, ingresso pomeridiano con cena, progetti di gioco e socializzazione con le famiglie, laboratori.

Pimpa-Kamillo Kromo (9-36 mesi) Via Salvemini, 74 - Orario di apertura 7.30/18.30

Per informazioni: Cooperativa Formula Servizi alle Persone

tel. 0543/20854, mail: chiarabucci@formulaserviziallepersone.it