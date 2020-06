Come richiedere il trasporto scolastico nel comune di Forlì

Vivere lontani dalla città ha sicuramente molti vantaggi: tranquillità, natura, aria più sana. Ma se si hanno dei figli può diventare difficile gestire i tragitti di andata e ritorno per la scuola, soprattutto per quanti vivono lontani anche dalle strade di raccordo più trafficate, su cui passano anche corriere extraurbane. Per ovviare a questo problema il comune di Forlì ha attuato un servizio di trasporto, esclusivamente scolastico, a integrazione del servizio pubblico di linea. A gestito è Forlì Mobilità Integrata, che si avvale di una ditta di autotrasportatori.

Il servizio viene attivato a condizione che la scuola frequentata sia quella assegnata dal Comune, e che in ogni itinerario vi siano almeno 8 passeggeri.

A chi è riservato il servizio di trasporto scolastico?

Il servizio di trasporto scolastico è riservato a:

minori che frequentano scuole elementari e medie assegnate dal Comune di Forlì;

residenti nel comune di Forlì, in zone non servite adeguatamente da mezzi pubblici (per assenza o inadeguatezza del servizio di linea si intende una distanza superiore a 800 metri fra l'abitazione e la fermata del bus , oppure l' assenza di corse di linea per raggiungere la scuola in orari compatibili con quelli delle lezioni);

, oppure l' per raggiungere la scuola in orari compatibili con quelli delle lezioni); la cui abitazione disti dalla scuola almeno due chilometri.

Come si richiede il servizio di trasporto scolastico a Forlì

Dall'anno scolastico 2020-2021 la domanda per il servizio di trasporto deve essere presentata accedendo e registrandosi al portale dei servizi scolastici dal 14 febbraio al 18 marzo 2020.

Il portale rimarrà aperto per tutto l'anno scolastico, al fine di consentire agli utenti l'inoltro delle domande anche dopo la scadenza del 18 marzo. Le domande presentate in ritardo sono accettate a condizione che non comportino un aumento di percorrenza e vi siano posti disponibili sul mezzo destinato alla linea già istituita.

La domanda, per chi è in possesso dei requisiti, è valida per il triennio della scuola media e deve essere ripresentata solo in caso di bocciatura all'esame di licenza. Solo gli ammessi al servizio come non aventi diritto, perché non in possesso dei requisiti, devono ripresentare domanda online tutti gli anni.

Quanto costa il servizio di trasporto scolastico?

Il costo del servizio è stabilito dalla Giunta comunale. Per l'anno scolastico 2019-2020 era di € 160.00.

A chi rivolgersi per il trasporto scolastico a Forlì

Presso lo Sportello Unico dei Servizi Educativi e Scolastici (Via Caterina Sforza, 16, e-mail dirittoallostudio@comune.forli.fc.it) è possibile, anche previo appuntamento telefonico (tel. 0543 712425 - 0543 712116 - 0543 712325), avvalersi dell'assistenza degli operatori per la compilazione e l'inoltro della domanda online.

Orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.15; martedì dalle 15.00 alle 17.30.