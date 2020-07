Diritto allo studio universitario a Forlì: tutte le agevolazioni

Stai per iscriverti all'università, o ti sei già iscritto ma sei preoccupato perché non hai molto da parte? Studiare purtroppo a volte rischia di essere ancora una questione di soldi, ma esiste un diritto, il diritto allo studio: per garantire una formazione universitaria a tutti gli aventi diritto, esistono diverse opzioni. In particolare, visto che a Forlì abbiamo il Campus dell'Università di Bologna, parleremo delle opportunità legate a questa specifica università.

Gli studenti universitari che si iscrivono a uno dei corsi promossi dall'Università di Bologna, infatti, a prescindere dal Campus scelto (Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna, Bologna) possono avere un sostegno economico durante gli studi.

Il sostegno economico può arrivare da parte della Regione Emilia-Romagna, dall'Università di Bologna e da enti esterni:

Consulta i Bandi aperti per borse di studio e agevolazioni dell'Università di Bologna.