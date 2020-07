Come fare domanda per la borsa di studio universitaria a Forlì

L'Azienda Regionale per il diritto allo studio Er-Go offre molti diversi benefici per gli studenti che sono iscritti o vogliono iscriversi all'università in Emilia-Romagna. In particolare, a Forlì c'è il campus dell'università di Bologna.

Vediamo come fare a presentare la domanda per i benefici Er-go (borse di studio, esonero tasse universitarie, alloggi, buoni pasto etc.)

Scadenze per la domanda di benefici a Er-go anno 2020-21

Borsa di studio ed esonero totale per studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi:

Compilazione domanda on-line: Dall’ 8 luglio al 4 settembre 2020

Perfezionamento presentazione domanda tramite PEC o PIN: Entro il 7 settembre 2020

Alloggio per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2019/2020 e alloggio per studenti nuovi richiedenti a.a. 2020/2021:

Compilazione domanda on-line: Dall’ 8 luglio al 7 agosto 2020

Perfezionamento presentazione domanda tramite PEC o PIN: Entro il 14 agosto 2020

BAPS (Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso CUS di Bologna, sedi di Bologna e Romagna – Cesena, Forlì, Rimini):

Compilazione domanda on-line: Dall’ 8 luglio al 7 agosto 2020

Perfezionamento presentazione domanda tramite PEC o PIN: Entro il 14 agosto 2020

Accesso agevolato al servizio ristorativo per studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi:

Compilazione domanda on-line: Dall’ 8 luglio al 4 settembre 2020

Perfezionamento presentazione domanda tramite PEC o PIN: Entro il 7 settembre 2020

Esonero no tax area e contributo in base all’ISEE- UNIBO:

Compilazione domanda on-line: Dal 14 aprile al 30 ottobre 2020 (La domanda può essere confermata fino alle ore 18.00 del giorno di scadenza) Dal 31 ottobre al 16 novembre 2020 con mora di euro 100,00 (La domanda può essere confermata fino alle ore 18.00 del giorno di scadenza)

Perfezionamento presentazione domanda tramite PEC o PIN: Entro il 5 novembre 2020 le domande confermate on line dal 14 aprile al 30 ottobre 2020; Entro il 20 novembre 2020 le domande confermate on line dal 31 ottobre al 16 novembre 2020

Esonero totale o parziale per studenti disabili:

Compilazione domanda on-line: Dall’ 8 luglio al 5 novembre 2020

Perfezionamento presentazione domanda tramite PEC o PIN: Entro l’11 novembre 2020

Contributo per mobilità internazionale:

Compilazione domanda on-line: Dall’ 8 luglio 4 settembre 2020

Perfezionamento presentazione domanda tramite PEC o PIN: Entro il 7 settembre 2020

Consulta il bando per prendere visione di tutti i benefici che è possibile richiedere.

Come presentare domanda per la borsa di studio ER-GO

Ora che sappiamo qual è la nostra finestra temporale, vediamo come presentare la domanda.

La prima cosa da notare è che non occorre la preventiva iscrizione all'Università: basta che sia stata finalizzata entro i termini di iscrizione previsti dalle singole Istituzioni (visualizzabili qui).

Per richiedere i benefici (borsa di studio, alloggio, ecc) ci sono 2 sezioni da compilare:

dati personali e dati economici;

modulo di domanda benefici.

Per richiedere l'esonero no tax area/contributo ridotto, per l'Università di Bologna sono sufficienti le sezioni dati personali e dati economici.

La domanda si compila esclusivamente on line dalla sezione Servizi on line del sito Er-go:

entrando con le credenziali di ateneo da "accesso senza credenziali SPID",

oppure presso i Caf convenzionati con l'azienda (consulta questa pagina per trovare il più vicino a te), i quali provvederanno a compilarla, entro la scadenza prevista dal Bando.

Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso dell’Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2020), sottoscritta entro i termini di scadenza della domanda online dei singoli benefici.

La domanda perfezionata sarà consultabile e scaricabile direttamente dal Dossier Studente di Er-go.

Attenzione: Dal giorno precedente alla data di scadenza della domanda online per i singoli benefici (es. dal 3 settembre 2020 rispetto alla scadenza del 4 settembre 2020, nel caso della borsa di studio) chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2020-XXXXXXXXX-00) potrà confermare la sezione dei DATI ECONOMICI inserendo il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2020-N00000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE.

Ecco i link a cui accedere per procedere con la compilazione della domanda in autonomia (è importante selezionare la giusta opzione di partenza):

Raccomandazioni importanti per la compilazione della domanda Er-go

a) attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, poiché dalla data della richiesta decorrono circa 15 giorni prima di avere il numero di proto- collo INPS (es. INPS-ISEE-2020-XXXXXXXXX-00) necessario per compilare la domanda on line;

b) consultare, prima della compilazione della domanda, il proprio libretto elettronico per visualizzare tutti gli esami e le attività didattiche superati e registrati alla data del 10/08/2020 e concorrenti alla formazione del merito per la richiesta benefici;

c) anticipare per quanto possibile la compilazione della domanda on line, la concentrazione delle connessioni in prossimità delle scadenze può ral- lentare il collegamento al sito;

d) per una più agevole comunicazione con ER.GO, occorre indicare:

obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica;

numero di cellulare con SIM attivata in Italia (essenziale per ricevere il codice personale PIN necessario per perfezionare l’invio della domanda di benefici dopo averla confermata on line. È inoltre attivo un servizio di invio sms per comunicazioni successive).

Nel modulo è possibile indicare anche un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); i messaggi di posta elettronica certificata hanno lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

e) Una volta terminata la compilazione della domanda occorre confermare i dati inseriti. Solo così la domanda sarà correttamente trasmessa ad ER.GO e si potrà procedere a perfezionare la presentazione della domanda a mez- zo PEC oppure PIN come indicato sopra.

Contatti con ER-GO

I bandi di concorso si possono consultare e scaricare dal sito di Er-go. I benefici a concorso si richiedono presentando domanda on-line.

Per comunicare con l’Azienda sono disponibili diversi servizi:

Parla con Er-go: tel. 051/19907580

Sportello telefonico al quale lo studente può rivolgersi per consulenze sulla presentazione della domanda, sulle procedure da seguire per accedere ai benefici e ai servizi dell’Azienda e per approfondimenti sugli argomenti del diritto allo studio. È attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 16.00. Il servizio consente inoltre agli studenti l’ascolto di messaggi informativi a carattere tematico, preventivamente registrati e aggiornati mensilmente, con particolare attenzione alle scadenze e agli adempimenti previsti.

Er-go risponde: servizio rivolto in prevalenza agli studenti che contattano ER.GO per la prima volta e che non sostituisce, comunque, la lettura del Bando di Concorso. Per accedervi occorre collegarsi al sito www.er-go.it ed entrare nella sezione ER.GO RISPONDE/SCRIVICI! Consente di acquisire sinteticamente alcune informazioni sulle modalità di accesso e di gestione dei benefici/servizi, e di richiedere informazioni più specifiche agli uffici competenti di ER.GO tramite SCRIVICI!

Assistenza live!: servizio di chat on line, accessibile dal sito www.er-go.it, utilizzabile per risposte a domande semplici e veloci; è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 10.00.

Dossier Studente: servizio rivolto agli studenti che hanno già presentato domanda di benefici e che possono così verificare la propria posizione: vi si accede collegandosi al sito www.er-go.it alla sezione omonima utilizzando le stesse credenziali della domanda on-line; la consultazione è possibile anche da tablet e da cellulare nella versione ottimizzata.

Il Dossier Studente è il fascicolo personale che accompagna lo studente nel corso degli anni accademici ed è possibile impostare la consultazione per anno accademico. Tutte le comunicazioni dall’Azienda agli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc.), avverranno di norma tramite la pubblicazione sul Dossier Studente, che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione postale.

Posta Certificata ER.GO: info@postacert.er-go.it

Per comunicare in modo tracciabile e sicuro con ER.GO si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC).

Per usarla occorre dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata, attivabile con una richiesta on line direttamente ai gestori del servizio. Se indicata in domanda on-line, la PEC permette di sostituire integralmente l’invio delle raccomandate con ricevuta di ritorno previste in alcune fasi dei bandi di concorso (es: invio del contratto di affitto, etc...) e consente di ricevere riscontri formali, documenti e comunicazioni da parte di ER.GO. Attenzione: La PEC non sostituisce l’invio tramite raccomandata R.R. della documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali, in originale e legalizzata, da parte degli studenti internazionali.