Polo didattico Forlì: offerta formativa

Il Polo Scientifico-Didattico di Forlì nasce ad ottobre 2001. L'Università di Bologna, infatti, ha deciso di adottare una struttura Multicampus per permettere la diffusione dell'offerta formativa e l'attivazione di una stabile attività di ricerca sul territorio emiliano-romagnolo, nell'intento di migliorare il funzionamento e la qualità della vita della comunità universitaria.

Il nuovo campus universitario è stato realizzato nell'area dell'ex ospedale "G. B. Morgagni" e accoglie l'amministrazione, la Vice Presidenza della Scuola di Scienze Politiche e la Vice Presidenza della Scuola di Lingue e Letterature Straniere, Interpretazione e Traduzione, i dipartimenti, la Biblioteca Centrale Roberto Ruffilli e i laboratori informatici e linguistici. È stato inoltre realizzato un blocco aule da 3000 posti studio, denominato Teaching Hub e condiviso dai diversi corsi per la didattica. Il Parco del Campus di Forlì è un'area verde dotata di percorsi pedonali, aree di sosta per lo studio, spazi verdi a disposizione degli studenti e dei cittadini.

L'offerta didattica si articola su 5 Scuole, per un totale di 6 corsi di laurea triennali ed 12 corsi di laurea magistrale:

Facoltà di Economia: Laurea Triennale: Economia e commercio Laurea Magistrale: Economia e commercio Laurea Magistrale: Economia e management Laurea Magistrale: Management dell'economia sociale

Scuola Superiore di Lingue Moderne per interpreti e Traduttori (SSLMIT) Laurea Triennale: Mediazione linguistica interculturale Laurea Magistrale: Interpretazione Laurea Magistrale: Specialized Translation

Scienze Politiche: Laurea Triennale: Scienze internazionali e diplomatiche Laurea Magistrale: Interdisciplinary research and studies on Eastern Europe Laurea Magistrale: International politics and markets Laurea Magistrale: Mass media e politica Laurea Magistrale: Scienze internazionali e diplomatiche

Sociologia: Laurea Triennale: Sociologia Laurea Magistrale: Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza

Ingegneria: Laurea Triennale: Ingegneria aerospaziale Laurea Triennale: Ingegneria meccanica Laurea Magistrale: Aerospace engineering Laurea Magistrale: Ingegneria meccanica



Ai corsi di laurea si devono aggiungere Master qualificati e numerosi Corsi di Alta Formazione.

Se desideri ricevere informazioni dettagliate su: corsi di studio dell’Ateneo; bandi, scadenze, numeri programmati, modalità di accesso ai corsi; borse di studio, benefici Er.Go, diritto allo studio; associazioni studentesche; alloggi, locali convenzionati; assistenza sanitaria gratuita per studenti italiani fuori sede; manifestazioni, opportunità culturali, eventi organizzati

puoi rivolgerti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Campus di Forlì:

Sportello Telefonico - 0543374800

Orario: Lunedì, martedì e venerdì dalle 9:00 alle 11:15 - mercoledì dalle 9:00 alle 12:00

L'ufficio riceve solo su appuntamento, concordabile a telefono o via mail: urp.fc@unibo.it

Il Campus di Forlì offre, per chi desideri ottenere maggiori informazioni per intraprendere gli studi universitari, il servizio di Orientamento, completamente gratuito.