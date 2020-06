Residenze universitarie a Forlì: indirizzi e numeri utili

Nel momento in cui si sceglie un'università fuori dalla propria Regione o Provincia, è necessario mobilitarsi al più presto per decidere dove abitare nei mesi o anni futuri. Oltre alla larga offerta di appartamenti, monolocali o in convivenza con altri studenti, si possono cercare soluzioni alternative e magari più economiche grazie agli studentati e alle residenze universitarie presenti a Forlì.

Studentato Sassi Masini

Per accedere alla residenza universitaria messa a disposizione da ER.GO è necessario partecipare al concorso il cui bando viene pubblicato nel mese di luglio. Possono fare domanda gli studenti in possesso di determinati requisiti di reddito e merito.

Lo studentato Sassi Masini (in via Maroncelli, 5) ospita 120 studenti (34 in camera singola e 86 in doppia) e si trova in centro storico.

Il Faro (Ser.In.Ar.)

Il Faro è l’ufficio di Ser.In.Ar che eroga servizi agli studenti universitari aiutandoli nel loro cammino con alloggi in appartamenti e studentati a prezzi calmierati, consigli e informazioni per vivere meglio a Cesena e Forlì e tutto ciò che può essere utile durante il periodo di studio universitario.

viale Corridoni, 18 - tel. 0543 375511

Istituto Salesiano "Orselli"

Il Convitto maschile “Don Bosco” offre la possibilità di alloggio principalmente per gli studenti dell’Istituto Tecnico Aeronautico Statale “Francesco Baracca” di Forlì che risiedono fuori provincia. L’incaricato del Convitto è Don Giovanni Mari, salesiano, coadiuvato da alcuni educatori.

Tel. 0543 375611

e-mail: iscrizioni@salesianiforli.it

Residenza Santa Lucia

Residenza universitaria per sole ragazze aderenti a gruppi ecclesiali.

Corso della Repubblica 75, Forlì

Tel. 320 6387231

e-mail: pigifo@pigifo.it

Casa a Colori

"Casa a Colori" è la casa di tutti coloro che hanno un'esigenza di "abitare temporaneo" in città e a costi contenuti: turisti, studenti e lavoratori fuori sede, volontari europei, parenti di pazienti lungo degenti, etc. È un progetto della cooperativa sociale DiaLogos.

via A. Focaccia, 7

Tel. 0543371097 (da lun. a ven. dalle 9:00 alle 14:00)

e-mail: info@casacoloriforli.it

Tower Campus

Il Tower Campus è una bella str uttura con camere di vario tipo, tutte dotate di bagno in camera e wireless, proprio a due passi dall'Università.

Via Corso della Repubblica, 171

Tel. 06 87640598, Cel. 333 3976533,

E-mail: towercampus@hotmail.com