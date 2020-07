Abbonamento mezzi pubblici annuale: agevolazioni ed esenzioni a Forlì

Viaggiare in autobus può essere una spesa importante, soprattutto se le condizioni economiche non sono favorevoli. Vediamo allora tutte le agevolazioni previste per il servizio di trasporto pubblico.

Abbonamenti agevolati "Mi Muovo Insieme" a Forlì (anno 2020)

Gli abbonamenti agevolati “Mi Muovo Insieme”, istituiti dalla Regione Emilia-Romagna con delibera n. 1982 del 30 novembre 2015, sono abbonamenti annuali di trasporto a tariffe agevolate a favore di categorie sociali (anziani, disabili, famiglie numerose, rifugiati e richiedenti asilo, vittime di tratta).

Di seguito osserviamo in dettaglio i criteri di individuazione dei beneficiari delle agevolazioni, delle regole di accesso e delle modalità di rilascio nei vari bacini Start Romagna.

Requisiti per abbonamento agevolato “Mi Muovo Insieme” a Forlì

Per potere usufruire delle agevolazioni, i richiedenti dell'abbonamento urbano devono essere residenti nel Comune di validità dell’abbonamento, mentre i richiedenti abbonamento extraurbano o integrato devono risiedere in uno dei Comuni del bacino. Vediamo ore le diverse categorie e i requisiti:

Disabili e assimilati

Invalido civile o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%; non vedente totale o sordomuto anche se di età inferiore a 18 anni; non vedente con residuo visivo non sup. a 1/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile con la correzione di lenti; mutilato ed invalido di guerra e di servizio con invalidità fisica ascrivibile alla 1^ categoria compresi gli invalidi di 1^ categoria con assegni aggiuntivi di natura assistenziale; mutilato ed invalido di guerra o per servizio con menomazione dell’integrità fisica ascrivibile alla categoria dalla 2^ alla 5^ della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313; invalido minore di 18 anni riconosciuto dalla Comm. Medica con indennità di accompagnamento o frequenza; portatore di pacemaker ed emodializzati muniti di certificazione medica probante, rilasciata da struttura sanitaria pubblica; cittadino affetto da disturbi psichici gravi e in carico al CSM (Centri Salute Mentale) muniti di apposito certificato; persona con disabilità grave di cui all’art.3 comma 3 della Legge 5-2-92 n.104 accertata ai sensi dell’art.4 della medesima legge; mutilato ed invalido per cause di lavoro con invalidità permanente superiore al 50%; invalido civile al quale sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore a 2/3; vedova di caduto in guerra e di caduto per cause di servizio; ex deportato nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitato per motivi politici, religiosi o razziali; richiedenti e titolari di protezione internazionale; titolari di permessi per motivi umanitari in corso di validità; titolari di permesso di soggiorno di "protezione speciale"; vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento, inserite nel Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale.

Per i precedenti punti 14 e 15 e Q l’accesso avviene attraverso i Servizi Sociali dei Comuni (o altri soggetti da essi delegati) in cui i destinatari risultano residenti o a qualunque titolo domiciliati, che rilasciano specifica certificazione.

Ogni singolo beneficiario può usufruire delle agevolazioni per un periodo di inserimento sociale massimo pari ad un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno.

Anziani

Persone di sesso maschile o femminile di età non inferiore a 65 anni nel 2020, con ISEE del nucleo familiare non superiore a 15.000 euro.

Famiglie numerose

Componenti di famiglie numerose con 4 o più figli e con ISEE del nucleo familiare non superiore a 18.000 euro.

Tariffe agevolate a Forlì

Le tariffe sono differenziate in base al percorso prescelto: sono visualizzabili qui. In generale, i livelli tariffari previsti dalla tariffa regionale sono i seguenti:

Abbonamento "Mi Muovo Insieme" urbano : valido sulla rete urbana della città di residenza, tariffa € 151,00.

: valido sulla rete urbana della città di residenza, tariffa € 151,00. Abbonamento "Mi Muovo Insieme" extraurbano : valido sull’intero bacino di residenza per percorsi in ambito extraurbano e suburbano, tariffa € 151,00.

: valido sull’intero bacino di residenza per percorsi in ambito extraurbano e suburbano, tariffa € 151,00. Abbonamento "Mi Muovo Insieme" integrato: valido sull’intero bacino di residenza comprese le aree urbane ivi presenti, tariffa € 222,00.

Cosa occorre per il rilascio dell'abbonamento a prezzo agevolato a Forlì

Ricordando sempre che l’emissione di abbonamento agevolato è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. In tal caso, è necessario presentarsi al Punto Bus del proprio bacino presentando la seguente documentazione:

modulo di richiesta rilascio abbonamento, compilato e sottoscritto in ogni sua parte;

certificazione ISEE valida per l’anno 2019 per agevolazione da reddito, per anziani o famiglie numerose (fino al 15 giugno 2020 si accettano certificazioni ISEE relative all’anno 2019);

certificato di invalidità per agevolazione derivanti da disabilità.

In caso di primo abbonamento viene richiesta una fototessera recente per l’emissione della tessera Mi Muovo sulla quale viene caricato l’abbonamento, costo della tessera € 5,00; in caso di rinnovo è necessario presentare la tessera Mi Muovo di cui si è in possesso.

Si ricorda che la validità dell’abbonamento agevolato inizia dal primo giorno del mese di sottoscrizione.

Documenti scaricabili e informazioni sull'abbonamento agevolato a Forlì

Per scaricare i moduli di autocertificazione e per conoscere le tariffe del proprio abbonamento puoi visitare il sito internet di StartRomagna.

Punto Bus Forlì

Via Alessandro Volta 13

Tel. 199 11 55 77

aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 19.00, domenica e festivi chiuso.