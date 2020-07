Autobus a Forlì: informazioni, mappe, biglietti e abbonamenti dei mezzi pubblici

Muoversi in autobus a Forlì: come fare? Ecco una guida veloce a tutto quello che può essere utile per viaggiare serenamente, senza rischiare multe. Dalla mappa delle linee attive, fino alle tariffe per gli abbonamenti, ai contatti e agli indirizzi della biglietteria

StartRomagna: autobus a Forlì

Prima di tutto è importante sapere chi è il gestore del servizio di trasporti pubblici a Forlì: si chiama StartRomagna e gestisce non solo le tratte su Forlì e Cesena, ma anche quelle su Rimini, Ravenna e Faenza. Sul loro sito internet si possono trovare moltissime informazioni, che qui sono raccolte per rispondere alle domande principali che possono sorgere quando si deve iniziare a utilizzare gli autobus per muoversi a Forlì. In particolare, però, c'è una sezione del sito che è necessario visitare personalmente: è la sezione Orari e percorsi, da cui si possono scaricare il libretto con gli orari completi, oppure gli orari delle singole tratte. Per sapere quale percorso segue ogni tratta, si può osservare la mappa.

La tariffazione a zone

Una delle caratteristiche della tariffazione per gli autobus a Forlì è la divisione in zone della città e del suo circondario. Attraverso la suddivisione in zone, la tariffa è calcolata in base al numero di zone attraversate per collegare la località di partenza a quella di destinazione del viaggio. Per scoprire il numero di zone che attraversi nel tuo tragitto e capire quale titolo di viaggio acquistare, è possibile consultare il Trova Zona.

Di seguito riportiamo alcune regole di base che valgono su tutti e tre i bacini e su tutti i titoli di viaggio Start Romagna (biglietti singoli, pluricorse, abbonamenti mensili ed annuali).

Ogni volta che un cliente acquista un titolo di viaggio deve sapere con chiarezza qual è la zona di partenza e quella di arrivo della propria relazione di viaggio.

Se per raggiungere la zona di arrivo si transita per altre zone, per calcolare la tariffa si deve contare il numero di zone attraversate, comprese quella di partenza e quella di arrivo.

Non viene conteggiata nel calcolo della tariffa la zona cosiddetta “neutra”.

Se per calcolare la zona di partenza con la zona di arrivo esistono percorsi alternativi fra loro che attraversano un numero di zone diverso, la tariffa applicata sarà quella corrispondente al percorso più breve, ma il titolo di viaggio sarà valido anche sul percorso più lungo (ovvero per un numero di zone maggiore rispetto a quello indicato sul titolo di viaggio).

Nella zona di partenza e nella zona di arrivo il cliente può muoversi indifferentemente utilizzando tutte le tipologie di servizio (urbano, litorale, extraurbano), entro l’ambito di validità temporale del titolo di viaggio, purché il percorso sia compreso interamente in tali zone.

Per i biglietti a tempo, oltre al numero di zone attraversate, bisogna tenere conto della validità temporale del titolo di viaggio: in generale, più è alto il numero di zone attraversate, più tempo si ha a disposizione per concludere il viaggio. Sui biglietti singoli e pluricorse la validità temporale è indicata sul fronte del titolo di viaggio.

Biglietti di corsa semplice

Per facilitare gli spostamenti nel rispetto delle diverse esigenze, esistono diversi tipi di biglietti. Vediamo nel dettaglio come funzionano i biglietti di corsa semplice, o a tempo. Essi consentono di viaggiare anche con più mezzi nell’ambito del numero di zone riportato sul titolo. Devono essere convalidati appena saliti sul bus nell’apposito validatore anche ad ogni cambio mezzo. La durata massima del viaggio è indicata in minuti a fianco del simbolo (orologio) a decorrere dall’orario di convalida stampato sul retro del biglietto dal validatore.

1 zona: 1,30 / 60 min.

2 zone: 2,10 / 75 min.

3 zone: 2,90 / 90 min.

4 zone: 3,70 / 105 min.

5 zone: 4,50 / 135 min.

6 zone: 5,10 / 150 min.

7 zone: 5,70 / 165 min.

Altri tipi di biglietti dell'autobus a Forlì

Oltre ai biglietti di corsa semplice, esistono:

biglietti giornalieri: durano dal momento della convalida fino alle 24.00 dello stesso giorno

biglietti multicorse: sostituiscono i vecchi carnet da 10 corse, tengono lo stesso spazio di un solo biglietto, ma si possono convalidare fino a un massimo di 10 volte.

biglietti plurigiornalieri (3 e 7 giorni): a seconda della soluzione da 3 o 7 giorni, valgono fino alle 24.00 del terzo o del settimo giorno dalla prima vidimazione.

abbonamenti mensili: se l'abbonamento viene effettuato dal 1° al 21° giorno del mese, la validità decorre dal 1° giorno del mese in corso; se viene effettuato dal 22° all’ulltimo giorno del mese, la validità decorre dal 1° giorno del mese successivo.

abbonamenti annuali: valgono per 12 mesi dall'emissione (fino alla fine dell'11 mese dopo il mese in cui è stato emesso l'abbonamento)

Tessera Mi Muovo per abbonamenti dell'autobus a Forlì

La tessera a microchip Mi Muovo è il supporto per tutti gli abbonamenti Start Romagna, mensili ed annuali, e per gli abbonamenti under 26. La tessera è strettamente personale, ha validità pluriennale e viene rilasciata al costo di € 5,00. Per il rilascio è necessaria una fototessera recente. La tessera va richiesta presso la biglietteria Start Romagna, in Via Volta, 13, contestualmente all'acquisto del primo abbonamento; dopodiché è possibile ricaricarli elettronicamente:

in un punto bus Start Romagna

on line sul sito www.startromagna.it dalla pagina Acquisto e Rinnovi

da smartphone o tablet con l’ App My Cicero

presso i bancomat Unicredi Banca o della Cassa dei Risparmi di Forlì della Romagna o presso le rivendite abilitate alla ricarica: Caffè Roma Piazza Garibaldi 11, Forlimpopoli (FC) Edicola Piazza Orsini 22, Meldola (FC) Tabaccheria Snoopy Viale Roma 12, Civitella Di Romagna (FC) Tabaccheria Benini Piazza Saffi 48, Forlì (FC) Edicola Pierangeli Via Marconi 30, Castrocaro Terme (FC) Fabbri Marzio Viale Martiri Della Liberta 18 , S. Sofia (FC) Tabaccheria Corso Gastone Sozzi 80, Cesena (FC) Tabaccheria Piazza Risorgimento 8, Gambettola (FC) Tabaccheria Via XX Settembre 61, S. Mauro Pascoli (FC) Tabaccheria Via Roma 15, Savignano (FC) Edicola Piazza Plauto 29, Sarsina (FC)



In fase di ricarica dell’abbonamento è fondamentale ricordare che:

se la ricarica avviene dal 1° al 21° giorno del mese, la validità decorre dal 1° giorno del mese in corso;

se la ricarica avviene dal 22° all’ulltimo giorno del mese, la validità decorre dal 1° giorno del mese successivo.

Prezzi abbonamenti autobus mensili:

1 zona: 28,00

2 zone: 38,00

3 zone: 48,00

4 zone: 54,00

5 zone: 58,00

6 zone: 63,00

7 zone: 68,00

Abbonamenti mensili e bimestrali zona 860 a Forlì

Per la sola zona 860 (Forlì) esistono prezzi diversificati a seconda dell'utenza:

Personale: euro 25,00

Università (Riservato agli studenti universitari): euro 18,00

Senior (Riservato ai pensionati e non occupati di oltre 60 anni, residenti nel Comune di Forlì): euro19,00

Abbonamento Bimestrale Forlì

Job Ticket (riservato a chi lavora nel comune di Forlì): 35 euro

Abbonamento annuale dell'autobus

Queste sono le tariffe per l'abbonamento annuale:

Personale x 1 zona: euro 256,00

Personale x 2 zone: euro 329,00

Personale x 3 zone: euro 413,00

Personale x 4 zone: euro 465,00

Personale x 5 zone: euro 512,00

Personale x 6 zone: euro 554,00

Personale x 7 zone: euro 596,00

Abbonamenti Annuali Zona 860 Forlì

Validi 12 mesi dal 1° giorno del mese prescelto, gli abbonamenti annuali sono personali e consentono di viaggiare con più mezzi nella zona 860 della città di Forlì. Ecco le tariffe:

Personale: euro 200,00

Università (riservato agli studenti universitari): euro 150,00

Scolastico per classi (Valido per l'intero anno scolastico, riservato ad un'intera classe della scuola dell'obbligo, comprese 2 insegnanti per spostamenti nei giorni scolastici): euro 50,00

Senior (riservato ai pensionati e non occupati di oltre 60 anni, residenti nel comune di Forlì): euro 150,00

Job Ticket (riservato a chi lavora nel comune di Forlì): 35 euro

Tessera Unica (Mi Muovo in Città): treno e bus a Forlì

Mi Muovo In Città è l’abbonamento unico dei trasporti pubblici per gli abitanti dell’Emilia Romagna che rende più liberi e pratici gli spostamenti con i mezzi pubblici di trasporto. I possessori di tessera Unica (che in origine o in destinazione hanno una delle seguenti città: Forlì, Faenza, Cesena, Ravenna e Rimini) possono utilizzare il servizio urbano senza alcun ulteriore costo, validando la tessera Unica ad ogni salita, anche in caso di trasbordo. La tessera non vale al di fuori delle aree urbane comprese nell’abbonamento.

L’abbonamento Mi Muovo In Città è rilasciato dalle biglietterie Trenitalia su tessera Unica. Per maggiori informazioni, visita il sito di Trenitalia.

Muoversi in autobus a Forlì: maggiori informazioni

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi direttamente alla biglietteria di StartRomagna:

Punto Bus Forlì

Via Alessandro Volta 13

Tel: 199 11 55 77

Orario: dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 19.00. Chiuso domenica, nei festivi e il 4 febbraio.