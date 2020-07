Dove richiedere il contrassegno disabilità a Forlì

Muoversi in auto per i disabili può essere molto difficile: talvolta c'è bisogno di fare meno strada possibile, o di avere più spazio nel parcheggio per poter essere aiutato a salire sulla carrozzina. Per fortuna però esiste la possibilità di ottenere il contrassegno di disabilità. Questo contrassegno, da applicare sull'auto, protegge i portatori di handicap e gli invalidi da verbali di infrazioni, e li agevola in talune situazioni (es. parcheggio in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali).

Questo contrassegno reca il simbolo grafico della disabilità e permette di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta. Il tagliando ha, di norma, una validità di cinque anni, in base alla tipologia dell’invalidità, se è di natura permanente. Se l’invalidità ha natura temporanea, la validità è indicata dalla AUSL.

Il contrassegno è strettamente personale, non può essere ceduto a terzi né esposto in fotocopia e va usato solo in presenza dell’intestatario. Non è vincolato ad uno specifico veicolo: può dunque essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo.

Chi ha diritto al contrassegno di disabilità?

Hanno diritto al rilascio del pass di disabilità, anche se si tratta di disabilità temporanea e previo certificato medico di invalidità specifica, rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL di Forlì:

le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;

i non vedenti;

le persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di un infortunio o di una patologia (contrassegno temporaneo);

le persone con totale assenza di autonomia funzionale e con la necessità di un'assistenza continua, per recarsi nei luoghi di cura (contrassegno temporaneo).

Cosa puoi fare con il contrassegno di disabilità a Forlì?

Con il pass disabili, rilasciato da FMI Forlì Mobilità Integrata per conto del Comune di Forlì ai residenti nel proprio territorio per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide, si può:

circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato dove è autorizzato l’accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità;

nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato dove è autorizzato l’accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità; sostare negli spazi riservati ai disabili, nelle zone a traffico limitato e pedonale, nelle aree di parcheggio regolamentate a tempo determinato (disco orario) senza limiti di tempo e nei parcheggi delimitati dai box blu gratuitamente.

N.B.: per l’uso in altri comuni è opportuno chiedere informazioni, sia per l’accesso in ZTL che per la sosta sui box blu al fine di un corretto impiego, presso i competenti uffici del comune dove lo si intende utilizzare.

Come si richiede il contrassegno di disabilità a Forlì

La domanda deve essere indirizzata al Sindaco in carta semplice, su apposito modulo scaricabile dal sito di FMI, indicando i dati personali.

Occorre inoltre allegare alla domanda anche:

il certificato medico di invalidità specifica , rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell’ AUSL di Forlì;

, rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell’ AUSL di Forlì; una fotocopia del documento di identità;

2 foto formato tessera.

Il modulo può essere compilato e presentato anche da una terza persona, che dovrà allegare copia del proprio documento di identità e una delega specifica firmata dall’intestatario del permesso, per eseguire le operazioni necessarie alla richiesta di rilascio e ritiro dell’autorizzazione e/o attestazione del permesso.

L’autorizzazione viene rilasciata entro 10/15 giorni dalla presentazione della domanda presso gli uffici operativi di FMI s.r.l. via Lombardini, 2.

Dove rivolgersi per richiedere il pass disabili a Forlì

Per i residenti del Comune di Forli’: FMI s.r.l

Via Lombardini 2 – 47121 Forlì (porta a vetri)

Ufficio informazioni e rilascio permessi: telefonare allo 0543/712580.

Rilascio Contrassegno Uffici in Via Lombardini, 2.

Orari di apertura al pubblico:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

lunedì, martedì e giovedì dalle 7.45 alle 18.00 con orario continuato

mercoledì e venerdì, dalle ore 7:45 alle 13:30

sabato dalle 7:45 alle 13:00

Per i residenti degli altri Comuni la richiesta va inoltrata presso l’ufficio messo a disposizione dal Comune stesso.