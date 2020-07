Taxi a Forlì: tutti i numeri utili

Cerchi un taxi a Forlì? Ecco qui tutte le informazioni che possono servirti.

Dove trovare un taxi a Forlì

Aeroporto, Via Seganti 103

Stazione, P.zza Martiri D'Ungheria 22

Piazza Saffi

Prezzi taxi a Forlì

Ecco qui le tariffe per i servizi di trasporto con taxi a Forlì:

Primo scatto: euro 3,50

Tariffa urbana, costo al km euro 1,30

Tariffa extraurbana, per ogni km percorso a carico del cliente euro 0,65

Tariffa extraurbana per ogni km percorso con ritorno a carico del taxista euro 1,30

Corsa minima euro 7,00

Sosta in ragione di un'ora euro 24

Per ogni 5 minuti euro 2,00

Diritto di chiamata (solo per servizi richiesti telefonicamente) euro 1,00

Colli cadauno euro 1,00

Animali domestici (da compagnia) cadauno euro 1,80

Chiamare un taxi a Forlì

Il numeri da contattare per chiamare un taxi:

054331111 (Co.Ta.Fo, RadioTaxi)

0543 1908041 (Taxi Forlì)