Bambini in auto: cosa dice il codice della strada

Se devi muoverti in auto con un bambino, è importante per la sua sicurezza che siano predisposti i giusti strumenti – seggiolini o lettini o rialzi a seconda dell'età. Vediamo come proteggerlo da rischi ed evitare multe mentre circoliamo in auto per Forlì con nostro figlio.

Bambini in auto a Forlì: i supporti

A regolare il trasporto dei bambini in auto è l'articolo 172 del Codice della Strada. Questo prevede che i bambini di età inferiore ai 12 anni, e di altezza inferiore ai 150 centimetri, viaggino aggangiati a seggiolini o supporti omologati adeguati al loro peso e alla loro altezza.

In particolare, la normativa europea individua 5 gruppi di dispositivi:

Gruppo 0 ( navicella ): lettini che permettono al neonato di viaggiare sdraiato, riservati ai bambini da 0 a 10 kg (da 0 a 9 mesi circa), devono essere posizionati sul sedile anteriore dopo aver disattivato l'airbag sul lato passeggero;

( ): lettini che permettono al neonato di viaggiare sdraiato, riservati ai bambini da 0 a 10 kg (da 0 a 9 mesi circa), devono essere posizionati sul sedile anteriore dopo aver disattivato l'airbag sul lato passeggero; Gruppo 0 + ( ovetto ): lettini analoghi ai precedenti con una maggior protezione alla testa e alle gambe, riservati ai bambini da 0 a 13 kg (da 0 a 15 mesi circa), devono essere posizionati sul sedile anteriore dopo aver disattivato l'airbag sul lato passeggero;

( ): lettini analoghi ai precedenti con una maggior protezione alla testa e alle gambe, riservati ai bambini da 0 a 13 kg (da 0 a 15 mesi circa), devono essere posizionati sul sedile anteriore dopo aver disattivato l'airbag sul lato passeggero; Gruppo 1 : dspositivi da fissare all'auto attraverso la cintura di sicurezza (la cintura va fatta passare all'interno della struttura del seggiolino e deve essere ben tesa in maniera da impedire qualsiasi spostamento), per bambini da 9 a 18 kg (da 9 mesi fino 4-5 anni circa), possono essere posizionati su qualsiasi sedile dell'auto

: dspositivi da fissare all'auto attraverso la cintura di sicurezza (la cintura va fatta passare all'interno della struttura del seggiolino e deve essere ben tesa in maniera da impedire qualsiasi spostamento), per bambini da 9 a 18 kg (da 9 mesi fino 4-5 anni circa), possono essere posizionati su qualsiasi sedile dell'auto Gruppo 2 : cuscini dotati di braccioli e talvolta di un piccolo schienale, che servono a sollevare il bambino in maniera da poter usare, con l'aggiunta di un dispositivo di aggancio, le cinture di sicurezza dell'auto che in questo modo passano nei punti corretti (sopra il bacino e sopra la spalla, invece che sopra il petto e il collo). Sono dedicati ai bambini da 15 a 25 kg (da 4 a 6 anni circa), possono essere posizionati su qualsiasi sedile dell'auto;

: cuscini dotati di braccioli e talvolta di un piccolo schienale, che servono a sollevare il bambino in maniera da poter usare, con l'aggiunta di un dispositivo di aggancio, le cinture di sicurezza dell'auto che in questo modo passano nei punti corretti (sopra il bacino e sopra la spalla, invece che sopra il petto e il collo). Sono dedicati ai bambini da 15 a 25 kg (da 4 a 6 anni circa), possono essere posizionati su qualsiasi sedile dell'auto; Gruppo 3: seggiolino di rialzo, senza braccioli, che serve per aumentare l'altezza del bambino affinché si possano usare le cinture di sicurezza, dedicato ai bambini da 22 a 36 kg (da 6 fino 12 anni circa), possono essere posizionati su qualsiasi sedile dell'auto.

Qualora il bambino superasse i 150 cm d'altezza (anche prima dei 12 anni), o avesse più di 12 anni (pur con peso e/o altezza inferiore a quelli stabiliti dalla normativa), i dispositivi non sono più necessari.

Fino ai 9 mesi, il bambino deve viaggiare in senso opposto a quello di marcia: tuttavia, sebbene dopo i 6 mesi non sia più obbligatoria, questa posizione rimane consigliata perché - in caso di urto - permetterebbe di limitare i danni. I seggiolini del Gruppo 0 e 0 +

Fondamentale è scegliere un seggiolino omologato: i più recenti, nonché gli unici che possono essere venduti in negozio, sono contrassegnati dalla sigla ECE R44-03.

Cosa comporta il mancato uso di questi dispositivi? Una multa da 70 a 285 euro, e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Bambini in auto, i dispositivi antiabbandono

Dal 6 marzo 2020, per chi viaggia con i bambini in auto è obbligatorio dotarsi di dispositivi antiabbandono: questi sono obbligatori per i bimbi fino ai 4 anni, pena una sanzione che va da 81 a 326 euro. In caso di recidiva nel giro di due anni è prevista anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

Le tipologie principali di dispositivi antiabbandono sono quattro:

dispositivo integrato nel seggiolino;

dispositivo in dotazione tra gli accessori auto;

dispositivi universali da applicare al seggiolino;

dispositivi ad hoc da applicare al seggiolino.

Il dispositivo è dotato di un sensore collegato tramite Bluetooth allo smartphone del conducente. Quando questo scende dall'auto e la chiude, la connessione si disattiva e il dispositivo invia un messaggio di allarme verso il cellulare suo e degli altri numeri indicati.