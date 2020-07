Bike sharing a Forlì: tutte le informazioni

"Mi muovo in Bici" è il sistema di noleggio in condivisione di biciclette (bike sharing) adottato dal comune di Forlì, utile per muoversi in città contribuendo a diminuire il traffico e a ridurre l'inquinamento, senza avere problemi con ZTL e parcheggi soprattutto se si circola in centro.

Chi arriva in città con l'autobus, in treno o con la propria auto ha la possibilità di utilizzare una bicicletta per muoversi agevolmente in città. In diversi punti della città sono collocate le postazioni nelle quali, attraverso la tessera "Mi Muovo", è possibile prelevare una bicicletta tradizionale (city bike) o una bicicletta a pedalata assistita (elettrica).

La riconsegna della bicicletta può avvenire in una postazione diversa da quella dove è stata prelevata proprio per creare l'integrazione con i diversi mezzi di trasporto (sistema a ciclo aperto).

Il servizio è destinato a tutti i cittadini, in particolare i pendolari e turisti, che hanno la necessità di effettuare brevi spostamenti in città. L'utilizzo del servizio è consentito anche ai minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Dove sono i punti bike sharing a Forlì

Ci sono 11 punti della città in cui puoi trovare il totem e le biciclette per usufruire del servizio:

Stazione Treni/Autobus Forlì (piazzale Martiri d'Ungheria)

Piazzale della Vittoria (lato Parco della Resistenza)

Viale vittorio Veneto

Piazza Saffi (all'imboccatura di corso Mazzini)

parcheggio Guido da Montefeltro

parcheggio viale Salinatore

porta Schiavonia

Via Lombardini c/o sede FMI (Forlì Mobilità Integrata)

Ospedale Morgagni-Pierantoni

Piazzale S. Solieri Campus Universitario Forlì

Via Oriani

Viale Corridoni (presso Campus universitario/Teaching Hub)

Come funziona il servizio di Bike Sharing a Forlì?

Ci si può iscrivere al servizio di bike sharing attraverso il sito internet dedicato oppure presso gli uffici di FMI in Via Lombardini, 2. Si può accedere al noleggio delle biciclette 7 giorni su 7, dalle 6 alle 24, nei punti della città in cui si trovano i totem segnaletici con le rastrelliere. Per prelevare la bici basta avvicinare la tessera "Mi muovo" (la stessa rilasciata da StartRomagna per gli abbonamenti dell'autobus), per poi riporla in qualunque altra rastrelliera "Mi muovo in bici" della città (entro e non oltre le ore 24).

N.B.: La consegna della bicicletta dopo la mezzanotte comporta il blocco automatico della card.

Quanto costa il bike sharing "Mi muovo in bici" a Forlì

Abbonamento annuale - biciclette tradizionali

iscrizione annuale: 15,00 euro

card Mi Muovo: 5,00 euro

assicurazione facoltativa: 5,00 euro

ricarica minima: 5,00

prima mezz'ora di utilizzo: gratis

ogni mezz'ora fino alla 3° ora: 0,80 euro

oltre la 3° ora fino alla 24° ora: 2,00 euro l'ora

Abbonamento annuale - biciclette elettriche (permette l'utilizzo sia di bici tradizionali che elettriche)

iscrizione annuale: 15,00 euro

card Mi Muovo: 5,00 euro

assicurazione facoltativa: 5,00 euro

ricarica minima: 5,00

prima mezz'ora di utilizzo: gratis

ogni mezz'ora fino alla 3° ora: 1,50 euro

oltre la 3° ora fino alla 24° ora: 3,00 euro l'ora

Informazioni sul bike sharing a Forlì

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Referente FMI s.r.l

Via Lombardini, 2 Forlì

infotel: 0543-712580

Numero verde: 800-388988.