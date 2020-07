Partire da Forlì in treno, in autobus, in auto, in aereo

Negli ultimi anni Forlì è diventata sempre più una città attraente non solo per i giovani studenti che frequentano il campus universitario, ma anche per turisti attirati dal richiamo dei Musei di San Domenico, soprattutto in corrispondenza delle importanti mostre di rilievo internazionale che negli ultimi anni sono state un vero orgoglio per la città.

Ma come si arriva a Forlì e come se ne parte? Vediamo le principali opzioni:

Partire da Forlì in auto

Forlì presenta un casello autostradale da cui si accede all'A14 (direzione Bologna e direzione Ancona), raggiungibile dalla Tangenziale, a cui si accede un po' da tutta la città. Per raggiungerlo si può inserire su google maps l'indirizzo "Viale della Costituzione", posto a raccordo fra due settori della tangenziale, da cui attraverso un'ampia rotonda si arriva direttamente al casello.

Partire da Forlì in treno

La stazione dei treni a Forlì si trova in Piazza Martiri d'Ungheria e da qui partono i collegamenti in due direzioni: Bologna e Ancona. Esistono tratte che mettono in collegamento con città in regione e non solo: Piacenza, Rimini, Milano, Taranto, Bari. Oltre a regionali, regionali veloci e Intercity, passano anche treni ad alta velocità Frecciargento e Frecciarossa.

Partire da Forlì in autobus

Forlì è collegata con diverse città anche con le autolinee, che solitamente partono tutte da via Alessandro Volta, nell'Autostazione posta proprio accanto alla Stazione dei treni. Autolinee Sulga ci porta fino a Roma, la locale StartRomagna arriva fino a Ravenna e, in estate, fino ad alcune località di mare; per chi ama le avventure anche più lunghe esistono proposte anche da Flixbus.

Partire da Forlì in aereo

La città di Forlì è dotata anche da un piccolo aeroporto, sito in via Carlo Seganti 103, che purtroppo al momento non ha ancora riaperto. Per conoscere tutte le info al riguardo, i collegamenti stagionali e le compagnie operative, è necessario consultare il sito istituzionale dell'Aeroporto Luigi Ridolfi. Nel frattempo, è possibile raggiungere (con l'auto, con il treno e con relative navette) l'Aeroporto di Bologna o l'Aeroporto di Rimini.