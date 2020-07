Parcheggiare a Forlì: le aree sosta vicine al centro, mappa e tariffe

In centro a Forlì si trovano molti uffici, il mercato due volte a settimana, negozi e locali, oltre a molte delle principali attività culturali e di svago. Se non si raggiunge il centro con l'autobus o la bici, è importante sapere dove cercare parcheggio per non perdere tempo prezioso. Ecco una guida pratica e veloce ai parcheggi (gratuiti e non) in centro storico a Forlì.

Parcheggi gratuiti in centro a Forlì

Parcheggio via dei Gerolimini parcheggio libero

"Ex fonderie Forlanini" Via Olivucci: 98 posti interrati parcheggio libero

parcheggi lungo viale Vittorio Veneto: 250 posti sosta gratuita

Parcheggio Piazzale del Lavoro

Ex Mangelli: Parte del parcheggio è gratuita

I Portici: 450 posti sosta gratuita, fascia "disco orario"

Piazzale Martiri d'Ungheria ( Stazione )

) Stazione autobus "Spadolini": piazzale Giolitti e via Spadolini, 490 posti sosta gratuita

Via Zanchini

Via Romeo Galli

"Centro Commerciale Ravaldino": 150 posti sosta gratuita

Parcheggio viale Salinatore: 400 posti parcheggio gratuito

"Porta Schiavonia 1" P.le Caduti e Dispersi di Guerra: 60 posti pacheggio libero

"Porta Schiavonia 2" P.le Vittime della Guerra: 90 posti pacheggio libero

"P.tta Operaie delle filande" Via del Portonaccio: 30 posti pacheggio libero

Parcheggi a sosta lunga in centro a Forlì

"Montegrappa":

€ 0,50 prime 3 ore

€ 2,00 intera giornata

Ex Mangelli: tot 280 posti (Parte del parcheggio è gratuita)

€ 0,50 prime 3 ore

€ 2,00 intera giornata

Via Oriani:

€ 0,50 prime 3 ore

€ 2,00 intera giornata

P.tta Sferisterio:

€ 0,50 prime 3 ore

€ 2,00 intera giornata

Vallicelli:

€ 0,50 prime 3 ore

€ 2,00 intera giornata

Parcheggio "Igino Lega" (Via Cesare Battisti):

€ 0,50 prime 3 ore

€ 2,00 intera giornata

Parcheggio "Mafalda di Savoia" (via Porta Cotogni):

€ 0,50 prime 3 ore

€ 2,00 intera giornata

Via Lombardini:

€ 0,50 prime 3 ore

€ 2,00 intera giornata

P.ta Conserva Corbizzi:

€ 0,50 prime 3 ore

€ 2,00 intera giornata

Parcheggi a pagamento in centro a Forlì

La sosta nel centro storico di Forlì è a pagamento dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, sabato dalle ore 8.00 alle ore 15.00. I parcheggi a pagamento possono avere una tariffa oraria di 1,00 o 1,30.

Parcheggio Matteucci: 70 posti

Piazza Cavour: 85 posti

Piazza del Carmine

Piazza XX Settembre

Piazzale Solieri

Piazza Guido da Montefeltro

Piazza Guido da Montefeltro coperto: € 0.80 ora

Piazza D. Alighieri: 72 posti

Parcheggi rosa in centro a Forlì

parcheggio di Via Oriani

parcheggio interrato di Viale Vittorio Veneto

parcheggio di Via Manzoni

Parcheggio in centro lungo i Corsi principali

Alla tariffa di 1,30 € all'ora, per una sosta massima di 2 ore, si può sostare in:

Corso Della Repubblica,

Corso Mazzini,

Corso Diaz,

Corso Garibaldi,

Via G. Regnoli

Informazioni sui parcheggi in centro a Forlì

Per visualizzare i parcheggi su mappa: Comune di Forlì

Per avere maggiori informazioni sui parcheggi a pagamento in centro a Forlì, per abbonamenti e altre soluzioni, rivolgersi a FMI (Forlì Mobilità Integrata):

Ufficio Sosta e rilascio permessi

Via Lombardini 2, Forlì

Tel. 0543.712583 – 0543.712580

Fax. 0543.376874

Mail. info@fmi.fc.it

Orari di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle 7.45 alle 18.00 (con orario continuato)

mercoledì, venerdì e sabato dalle 7.45 alle 13.00

Orari di risposta telefonica: lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00

mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 13.00