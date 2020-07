Tutti i punti dove ricaricare l’auto elettrica a Forlì

Se hai un'auto elettrica e hai bisogno di ricaricarla, a Forlì puoi approfittare di un giro in centro o all'interno di un supermercato – ma non solo – per fare il pieno di energia. Vediamo dove.

Colonnine pubbliche per ricaricare l'auto elettrica a Forlì

Nel Comune di Forlì sono attive 5 colonnine pubbliche per la ricarica di mezzi elettrici:

Piazza Guido da Montefeltro, 13

Corso Mazzini 61 - Angolo Piazza Saffi

Via XX Settembre, 14

Piazzale Solieri

Stazione FS, Via Volta, 3

Le ricariche sono a pagamento. Costo per minuto: 0,01 Euro; Costo per kWh: 0,39 Euro.

Orario: 24/7

Tutte le colonnine sono dotate di 2 connettori:

20 kW, AC Tipo 2

3,7 kW, AC Tipo 3a

Altre colonnine per ricaricare l'auto elettrica a Forlì

Piazzale della Cooperazione 2/3: a pagamento, costo per minuto. 0,12 Euro. Costo per kWh 0,70 Euro.

8 connettori 135 kW - DC Combo 2.

Via Carlo Piancastelli , all'interno del parcheggio E-distribuzione

Via Annibale Gatti , all'interno del parcheggio del Discount ALDI, ricarica gratuita: colonnina di ricarica 22 kW con 2 prese, per usufruirne basta entrare nel supermercato e lasciare un documento d'identità per ricevere la tessera e attivare gratuitamente la ricarica. Orario: Lun-Sab 8/21 Dom 9/20

Via Ciani , all'interno del parcheggio LIDL, 2 prese di ricarica più postazione in fase di montaggio per ricarica di biciclette elettriche. Orario apertura del punto vendita, ricarica gratuita

Via Innocenzo Golfarelli, 80 : Flashcar Service, ricarica gratuita. Orario: 08-19

Via Andrea Costa , Situato all'interno del parcheggio del Famila con barra. Orario: 08-20

Piazzale Pier Luigi Giovagnoli , Conad Superstore La Cava: L'attivazione necessita una tesserina fornita dal punto vendita nell'orario di attività da restituire dopo l'utilizzo, ricarica gratuita. Orario: Lunedì - Sabato 7:30 - 20:30; Domenica 8:30 - 19:00.

Via B. Partisani, 8 ‌Zona Industriale Fiumana: Orario: 24/7

3 connettori: 43 kW - AC Tipo 2 (Costo per kWh: 0,35 Euro) 50 kW - DC Combo 2 (Costo per kWh: 0,45 Euro) 50 kW - DC CHAdeMO (Costo per kWh: 0,45 Euro)

Colonnine per ricaricare l'auto elettrica a Forlimpopoli