Multe: dove pagarle a Forlì? L'elenco delle tabaccherie convenzionate

Se prendere una multa è una faccenda noiosa, ancora più noioso può essere effettuare il pagamento di una multa. Ma evitare di perdere tempo può essere una buona strategia: infatti, se il pagamento arriva entro i primi cinque giorni dalla notifica del verbale, si ottiene uno sconto del 30% (a condizione però che l’infrazione commessa non comporti la decurtazione dei punti della patente). Se il saldo della multa avviene dopo i 60 giorni dalla notifica del verbale, sfuma automaticamente la possibilità di pagare la contravvenzione in misura ridotta e scattano ulteriori sanzioni per il ritardo.

Fortunatamente nella maggior parte dei casi il cittadino può vedere dove si può pagare la multa sul verbale stesso; ma è importante sapere che esistono comunque diverse opzioni. Puoi pagare una multa:

presso le tabaccherie/ricevitorie del lotto convenzionate, ossia quelle che espongono l’apposito logo all’esterno;

presso le ricevitorie Sisal convenzionate;

presso gli uffici postali o in banca;

presso gli uffici del corpo di polizia municipale del Comune che ha elevato la contravvenzione;

tramite bonifico bancario online.

La multa può essere pagata:

in contanti

tramite bancomat o carta di credito

con bonifico bancario o postale.

Il metodo più semplice per il pagamento di una multa resta comunque quello di recarsi in una tabaccheria che sia anche una ricevitoria convenzionata Lottomatica Italia Servizi (Lis), al cui esterno si trova esposto il relativo logo.

Come pagare la multa a Forlì

Quando il cittadino si reca presso una della tabaccherie convenzionate, il gestore può effettuare il pagamento:

tramite la lettura ottica di un codice a barre apposto sul bollettino di pagamento inviato insieme al verbale. Questa modalità, totalmente gratuita sia per il Comune che per il cittadino, riduce ulteriormente le possibilità di errore da parte del gestore del punto Lis nel momento della trascrizione (assicura la verifica in tempo reale della validità del codice e la sua corrispondenza univoca al bollettino da pagare). Con la lettura ottica del codice a barre inoltre, si riducono, per il cittadino, i tempi di attesa e i possibili errori di digitazione presso le ricevitorie abilitate ;

apposto sul bollettino di pagamento inviato insieme al verbale. Questa modalità, totalmente gratuita sia per il Comune che per il cittadino, riduce ulteriormente le possibilità di errore da parte del gestore del punto Lis nel momento della trascrizione (assicura la verifica in tempo reale della validità del codice e la sua corrispondenza univoca al bollettino da pagare). Con la lettura ottica del codice a barre inoltre, si riducono, per il cittadino, i tempi di attesa e i possibili errori di digitazione presso le ; oppure digitando direttamente sul terminale i dati della violazione riportati nel verbale, i quali più dettagliatamente consistono: nella targa del veicolo; nel codice Istat del Comune; nel numero identificativo dell’avviso nell’importo della multa; nella data di rilevazione della violazione; nella data di notifica del verbale.

i dati della violazione riportati nel verbale, i quali più dettagliatamente consistono:

Il pagamento può essere effettuato in contanti oppure con le carte prepagate Lottomatica. L’importo massimo consentito è di € 1.500. Una volta effettuato il pagamento, ti verrà rilasciata una ricevuta in carta filigranata antifalsificazione, sulla quale sono riportati gli estremi dell’avviso. Tale ricevuta certifica l’avvenuto versamento e va conservata per 5 anni. Il servizio è attivo tutti i giorni sia la mattina sia il pomeriggio. Tuttavia ci sono delle commissioni da pagare: è previsto infatti il versamento di circa € 2 a titolo di corrispettivo aggiuntivo.

Seguendo lo stesso metodo è possibile pagare una multa anche presso le ricevitorie Sisal che espongono l’apposito logo.

Tabaccherie dove pagare le multe a Forlì

Indirizzi Tabaccherie Lottomatica

Corso Mazzini, 25

Corso Mazzini, 127

Corso Mazzini, 148

Via Giorgio Regnoli, 25

Via Giorgio Regnoli, 97

Piazza Saffi, 35

Piazza Saffi, 48

Corso della Repubblica, 95

Corso della Repubblica, 164

Piazzale II maggio, 2

Viale II giugno, 11

Corso Diaz, 3

Corso Diaz, 75

Via Caterina Sforza, 53

Viale dell'Appennino, 5

Viale dell'Appennino, 104

Viale dell'Appennino, 127

Viale dell'Appennino, 652/B

Via Sapinia, 11

Via Sapinia, 37

Piazza Dante Alighieri, 14

Corso Garibaldi, 77

Corso Garibaldi, 141

Corso Garibaldi, 194

Viale Livio Salinatore, 44

Piazzale Porta Schiavonia, 6

Via dei Mille, 23

Via Pelacano, 38

Piazza Foro Boario

Viale Gorizia, 238

Via Val Lagarina, 1

Via Monte san Michele, 60

Via Tripoli, 48

Via Orceoli, 11

Via Somalia, 2

Via Bertini, 95

Via Balzella, 2

Viale Antonio Gramsci, 98

Viale Fulcieri Paulucci de' Calboli, 15

Viale F.lli Spazzoli, 25

Viale F.lli Spazzoli, 105

Viale Bolognesi, 138

Viale Bolognesi, 191

Indirizzi Tabaccherie Sisal

Corso della Repubblica, 2

Corso Garibaldi, 27

Corso Garibaldi, 77

Corso Mazzini, 25

Via Giorgio Regnoli, 27

Si può verificare la presenza di ulteriori, nuove tabaccherie convenzionate sul sito di Lottomatica e di Sisal.