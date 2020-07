ZTL a Forlì: i varchi, le autorizzazioni e come evitare le sanzioni

Come molte altre città, anche Forlì presenta in centro storico una zona a traffico limitato (ZTL) a cui si può accedere solo a condizione di soddisfare determinate condizioni. Può tuttavia succedere che per lavoro, o per vita privata (ad esempio se si va a vivere in centro) sia necessario accedere alla ZTL. Vediamo come è organizzata allora la ZTL a Forlì e come ottenere permessi temporanei o permanenti.

ZTL a Forlì e sistema di rilevamento elettronico Mercurio

Forlì è dotata di un sistema di rilevamento elettronico, “MERCURIO”, che controlla gli accessi alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) del Centro Storico. Nel cuore della città sono attivi 2 anelli perimetrali, che si differenziano per una diversa regolamentazione riguardante l’accesso:

PRIMO ANELLO : Zona Traffico Limitato (ZTL). 8 varchi circoscrivono la ZTL. Le auto sprovviste di autorizzazione di accesso alla ZTL sono soggette a sanzione. Nella ZTL e area pedonale si può accedere solo se autorizzati e in orari prestabiliti, in quanto la circolazione dei veicoli a motore è soggetta a limitazioni. L’autorizzazione/attestazione/permesso/ticket all’accesso è rilasciata, dalla società Forlì Mobilità Integrata (FMI), in via Lombardini 2.

SECONDO ANELLO: Presidio della Legalità. 7 dispositivi elettronici che monitorano l'ingresso dei mezzi a fini statistici con funzioni di "controllo della sicurezza". Questi non hanno funzione sanzionatoria.

Sistema di controllo accessi in Centro a Forlì

Il Sistema di Controllo Accessi in Centro Mercurio non istituisce divieti ma garantisce, attraverso la sua tecnologia, il controllo più efficace della circolazione nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) del Centro Storico del Comune di Forlì. Le telecamere sono attive tutti i giorni 24 ore su 24.

Come funzionano i Varchi della ZTL a Forlì?

Mercurio è composto da una rete di stazioni locali di rilevamento (denominate “varchi”), collegate ad una centrale di controllo. Ogni varco rileva il passaggio dei veicoli attraverso una telecamera installata a bordo strada, che scatta foto della parte posteriore del mezzo e verifica se la targa fotografata ha una corrispondenza con la lista di quelle autorizzate al transito in ZTL (detta “lista bianca”). A seguito di diverse fasi di controllo, automatico e manuale, i veicoli che sono in lista bianca possono accedere alla ZTL, mentre quelli non autorizzati al transito saranno sanzionati.

Dove sono i varchi della ZTL a Forlì?

I varchi attivi al controllo della ZTL (1° anello) sono così localizzati:

VARCO 8 – Via Pisacane

VARCO 9 – C.so Mazzini/Via. A.Cantoni

VARCO 10 – C.so della Repubblica/Via F. Biondo

VARCO 11 – Via Miller/P.zza Morgagni

VARCO 12 – Via Miller/C.so Diaz

VARCO 13 – C.so Diaz/Via Merenda

VARCO 14 – Via Theodoli

VARCO 15 – C.so Garibaldi/P.zza Duomo

I varchi esterni, posizionati sul confine del Centro Storico (2° anello: C.so Mazzini, Via Oberdan, C.so della Repubblica, Via G. Della Torre, C.so Diaz, Via Romanello, C.so Garibaldi) forniscono solo conteggi del traffico veicolare a fini statistici e non sanzionatori. In aggiunta hanno attiva la funzione di “controllo sicurezza” in quanto possono rilevare veicoli con assicurazione o revisione scaduta o segnalati dalle forze dell’ordine.

Come entrare in ZTL a Forlì?

Nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) sorvegliata dal sistema “MERCURIO” la circolazione dei veicoli a motore è soggetta a limitazioni, per tale motivo è possibile entrare solo se autorizzati e in orari prestabiliti.

L’autorizzazione per l’accesso alla ZTL può essere:

“ permanente ”, cioè fino alla decadenza dei requisiti che hanno dato origine alla stessa;

”, cioè fino alla decadenza dei requisiti che hanno dato origine alla stessa; “temporanea”.

Le autorizzazioni “permanenti e temporanee” sono rilasciate da Forlì Mobilità Integrata (FMI) in via Lombardini n 2.

Tel. 0543712583 – 0543712580

Fax. 0543.376874

Orari di apertura:

lunedì, martedì e giovedì dalle 7.45 alle 18.00 (con orario continuato)

mercoledì, venerdì e sabato dalle 7.45 alle 13.00

Contrassegni validi per accesso in ZTL a Forlì

Per le seguenti categorie di utenti il permesso in loro possesso viene caricato in automatico in lista bianca:

Residenti/Domiciliati/Anziani (con garage o senza): attestazione/contrassegno tipologia R-D-RA con validità dalle 00.00 alle 24.00

Garage e cortili privati: attestazione/contrassegno di tipologia DS con accesso alla ZTL con validità dalle 00.00 alle 24.00 – per questa categoria di utenti il permesso in loro possesso sarà caricato in automatico in lista bianca;

Attività economiche (situate all’interno della ZTL): attestazione/contrassegno tipologia A con orari di accesso consentiti in ZTL – dalle 7.00 alle 10.30, dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 19.00 alle 20.00 – per questa categoria di utenti il permesso in loro possesso sarà caricato in automatico in lista bianca;

Trasporto merci e servizi: autorizzazione/contrassegno tipologia TM/TP con orari consentiti in ZTL dalle 7.00 alle 10.30, dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 19.00 alle 20.00 oppure per alcune tipologie dalle 00.00 alle 24.00 – per questa categoria di utenti il permesso in loro possesso sarà caricato in automatico in lista bianca;

Elettrici/Ibridi: attestazione/contrassegno di tipologia EE/II con accesso valido alla ZTL dalle 00.00 alle 24.00 – per questa categoria di utenti il permesso in loro possesso sarà caricato in automatico in lista bianca;

Volontariato: attestazione/contrassegno di tipologia V con accesso alla ZTL dalle 00.00 alle 24.00 – per questa categoria di utenti il permesso in loro possesso sarà caricato in automatico in lista bianca;

Speciali: attestazione/contrassegno di tipologia S con accesso valido alla ZTL dalle 00.00 alle 24.00 – per questa categoria di utenti il permesso in loro possesso sarà caricato in automatico in lista bianca;

Medici: attestazione/contrassegno di tipologia M con accesso valido alla ZTL dalle 00.00 alle 24.00 – per questa categoria di utenti il permesso in loro possesso sarà caricato in automatico in lista bianca;

Organi di formazione: attestazione/contrassegno di tipologia OI con accesso valido alla ZTL dalle 00.00 alle 24.00 – per questa categoria di utenti il permesso in loro possesso sarà caricato in automatico in lista bianca;

Alberghi: attestazione/contrassegno di tipologia AA con accesso valido alla ZTL dalle 00.00 alle 24.00 – per questa categoria di utenti il permesso in loro possesso sarà caricato in automatico in lista bianca;

Scuole (situate all’interno della ZTL): attestazione/contrassegno con orari in ZTL – dalle 7.30 alle 9.00, dalle 12.30 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 16.30 – per questa categoria di utenti il permesso in loro possesso sarà caricato in automatico in lista bianca;

Matrimoni e funerali: attestazione/contrassegno con accesso valido alla ZTL dalle 00.00 alle 24.00 – per questa categoria di utenti il permesso in loro possesso sarà caricato in automatico in lista bianca;

Servizi NCC: attestazione/contrassegno di tipologia TX con accesso valido alla ZTL 00.00 alle 24.00 – per questa categoria di utenti il permesso in loro possesso sarà caricato in automatico in lista bianca;

Veicoli operativi con o senza logo aziendale, enti, istituzioni: attestazione/contrassegno di tipologia VO/ENTI con accesso alla ZTL 00.00 alle 24.00 – per questa categoria di utenti il permesso in loro possesso sarà caricato in automatico in lista bianca.

Contrassegno disabili e ZTL a Forlì

Il contrassegno per persone disabili permette ai veicoli al servizio delle stesse la circolazione in ZTL e Area Pedonale, rispettando la segnaletica verticale. Consente inoltre la sosta gratuita negli spazi riservati e negli stalli a pagamento (strisce blu) del Comune di Forlì.

Carico scarico merci in ZTL a Forlì

I titolari di attività economiche situate all’interno della ZTL possono richiedere un contrassegno per l’accesso negli orari dalle 7.00 alle 10.30, dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 19.00 alle 20.00 oppure, per alcune tipologie, dalle 00.00 alle 24.00.

Parcheggi in centro senza entrare in ZTL a Forlì

Di seguito l’elenco dei parcheggi in centro raggiungibili senza passare dalla ZTL: