Meteo, la settimana inizia col maltempo: allerta per temporali

La settimana inizierà all'insegna di un veloce passaggio perturbato. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato per lunedì un'allerta "gialla", specificando che "nella prima parte della giornata di lunedì 25 giugno correnti fredde in quota apporteranno condizioni di instabilità su tutto il

territorio regionale con associati rovesci sparsi anche a carattere temporalesco che localmente potranno risultare di forte intensità. I fenomeni risulteranno più probabili sul settore centro-orientale della regione".

"Sul mare e settore costiero sono previsti venti provenienti da est-nord-est di forte intensità con valori compresi tra 50 e 61

Km/h e raffiche più intense. Stato del mare con altezza dell'onda attorno ai 2 metri - conclude l'avviso -. Nel corso del pomeriggio tendenza ad attenuazione dei fenomeni". Le temperature minime saranno comprese tra 16 e 18 gradi, mentre le massime saranno in flessione e comprese tra 22 e 26 gradi. Martedì il cielo sarà sereno, con temperature in aumento, con le minime comprese tra 15 e 20 gradi e le massime tra 24 e 28 gradi. I venti saranno deboli da est-nord-est. Nei prossimi giorni, informa l'Arpae, "un minimo presente sull'area balcanica manterrà condizioni di instabilità fino a venerdì, con tendenza successiva a miglioramento da sabato per la rimonta del campo di alta pressione. Ci sarà nuvolosità variabile con fenomeni temporaleschi nelle ore centrali della giornata. Le temperature saranno in lento e graduale rialzo".