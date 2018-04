Cielo spettrale color giallo: particelle di sabbia sospese in quota

Non sarà passata inosservata la colorazione spettrale del cielo di domenica mattina. La causa è da attribuire alla presenza di particelle di sabbia sospese in atmosfera, portate dalla risalita di correnti calde e umide in quota. È il cielo nuvoloso si è dipinto di giallo. Nelle prossime ore è atteso un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Per lunedì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "cielo molto nuvoloso con possibilità di rovesci, anche temporaleschi, tra la notte e le prime ore del mattino, più probabili sulle zone di pianura verso nord. Durante la giornata nuvolosità variabile con probabilità di rovesci sparsi, soprattutto in Appennino".

Martedì è prevista "nuvolosità variabile, più diffusa al mattino e a carattere irregolare associata anche a rovesci sparsi durante la seconda parte della giornata. I fenomeni saranno più probabili lungo i rilievi e sul settore centro-orientale della regione". Mercoledì, prosegue l'Arpae, "il tempo sarà variabile sul settore orientale, ma successivamente il progressivo consolidamento di un campo di alta pressione sull'Europa centrale porterà condizioni di tempo stabile su tutta la regione. Le temperature si manterranno attorno a 20-22 gradi nei valori massimi, mentre tenderanno a calare durante la notte".