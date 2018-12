L'Appennino si scalda con le correnti miti: disgelo in atto, temperature anomale

Disgelo in atto sulle vette dell'Appennino Forlivese. Il cambio di circolazione atmosferica, con l'ingresso di correnti miti in quota, ha fatto balzare all'insù la colonnina di mercurio, con lo zero termico che si è portato a oltre 2500 metri. Alle 13.30 il termometro era fisso sui 3° sul Monte Falco (1628 metri), +5° sul valico della Calla (1296 metri) e addirittura +7° in Campigna (1070 metri). Le temperature alte hanno innescato la fusione della neve caduta nei giorni scorsi. Questo rappresenta un'insidia da non sottovalutare,con pericolo valanghe innalzato da debole1 a moderato2 (dati Meteomont).

Venerdì sera le correnti temperate si sono manifestate con venti sud-occidentali moderati, a tratti forte sui rilievi appenninici: sul Passo della Calla la più intensa è stata di 91 km/h. Lo scioglimento della neve ha contribuito all'innalzamento del volume della diga di Ridracoli, che ha superato i 13 milioni di metri cubi, pari al 40% sul totale. Le giornate che precederanno il Natale saranno caratterizzate da una una fase stabile con temperature in aumento specie in quota, con punte in collina di 14 gradi, e nebbie o nubi basse in pianura.