Meteo, un'altra ondata di freddo all'orizzonte: ma precipitazioni assenti

Un'altra settimana all'insegna della stabilità atmosferica e senza precipitazioni significative. Dopo il lunedì soleggiato, la giornata di martedì potrebbe essere condizionata da un po' di nebbia. Tra mercoledì e venerdì una massa di aria fredda di origine artica irromperà in Italia, con maggior coinvolgimento del centro-sud: si formerà infatti un minimo depressionario sul basso Tirreno in movimento verso il Mar Ionio. Tale configurazione non favorirà la formazione di precipitazioni in Romagna. Non sono tuttavia da escludere qualche isolato e breve rovescio sulla costa e nevicate da effetto stau sui rilievi. La diga di Ridracoli, col volume al 41% della capienza totale, ha sete: un andamento cosi magro a inizio gennaio si è registrato in poche annate. La situazione del gigante è ben peggiore a quella dello scorso anno, quando presentava circa 12 milioni di metri d'acqua in più.