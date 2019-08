Raffiche di vento oltre i 91 km/h: il contrasto caldo-freddo mix esplosivo del temporale

In città il vento ha toccato una velocità massima di poco più di 91 chilometri. È stato breve, ma intenso, il passaggio perturbato temporalesco che ha lasciato al suo seguito numerosi alberi finiti ko dalla potenza dell'alito di Giove Pluvio. Una perturbazione lampo, proprio come previsto dagli esperti meteo e annunciata attraverso una allerta "gialla" di Protezione Civile. Il temporale ha trovato forza lungo il suo percorso, seguendo la via Emilia. "Si è trattato - illustra Pierluigi Randi, tecnico meteorologo di Emilia Romagna Meteo e vice presidente dell'associazione di meteorologici professionisti Ampro - del passaggio di una classica "squall line" (una linea di temporali, ndr) innescatasi su una saccatura colma di aria fredda in quota che venerdì ha attraversato il nord Italia. Le alte temperature nei bassi strati hanno contribuito ad innescare convezione profonda. Tipico delle squall sono i forti venti di downburst che non sono mancati, con raffiche localmente fino a 90 km/h".

Oltre ai danni, il fronte ha lasciato al suo seguito una piacevole sensazione di fresco. Passata la tempesta il cielo è tornato rapidamente sereno. Da sabato e almeno fino a mercoledì prossimo le condizioni atmosferiche si annunciano stabili, con caldo in aumento. Poi giovedì possibile nuovo rischio temporali. Ma si tratta di un'ipotesi che necessita di conferme.