Fulmini, lampi, tuoni e pioggia: intenso temporale sveglia la Romagna

Un borbottio prolungato, accompagnato da continui flash. A dare la sveglia è stato un intenso nucleo temporalesco, conseguenza dell'arrivo di aria più fredda in quota. Lampi, fulmini e tuoni hanno attraversato tutta la Romagna. E la pioggia, caduta a tratti intensa, è stata accompagnata da un sensibile abbassamento delle temperature, con la colonnina di mercurio che alle 6 oscillava intorno ai 13°C. La quantità di calore che in questi giorni è accumulata è divenuta una sorta di contenitore di energia pronta a sprigionarsi al primo sbuffo d'aria più fresca ed instabile. L'energia in gioco e il conseguente contrasto tra aria fredda e calda ha così sviluppato un nucleo temporalesco capace di provocare violenti nubifragi, come accaduto nella Bassa Romagna dove non sono mancate la grandine e fortissime raffiche di vento. Nel Forlivese il dato pluviometrico delle 6.30 indicava un quantitativo di pioggia tra 12 e 20 millimetri, mentre la raffica di vento di Bora più intensa è stata registrata dalla stazione amatoriale di Emilia Romagna Meteo a San Leonardo di 58 km/h. Il fronte perturbato è scivolato rapidamente verso sud.

Nelle prossime ore si assisterà ad un miglioramento delle condizioni atmosferiche e abbassamento delle temperature, soprattutto per quanta riguarda le minime, comprese tra 10 e 13°C (massime intorno ai 20°C). Un nuovo peggioramento è atteso per l'inizio della settimana. Lunedì si prevede cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse in attenuazione nel corso della giornata di martedì. Le temperature, inizialmente stazionarie, tenderanno a diminuire.